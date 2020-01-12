【2020台灣大選】多維社論：給蔡英文的八個建議（下）

2020年台灣大選結束，民進黨候選人蔡英文以817萬票，戰勝國民黨候選人韓國瑜，再次當選台灣總統。《多維新聞》發表題為《給蔡英文的八個建議》社論。 社論指，選舉是人民的意見表達，我們對此向蔡英文表示祝賀，也希望她能夠真心實意考慮台灣人的需要和未來，把在選舉時用來挑撥民情的政治操作收起來。 這次大選是在一種非常特殊的氛圍下進行的。國際層面，中美在進行激烈對峙，世界正進入百年未有之大變局，台灣的國際空間越來越被收窄；兩岸之間，對峙氣氛進一步加劇，北京提出了「兩制台灣方案」，統一正成為一個越來越無法回避的話題；台港之間，香港反修例危機的動員效應在台灣廣泛發酵，民進黨收割了所有成果；台灣內部，經由兩黨競相炒作，「芒果乾」（亡國感）成為一個熱門話題。而藍綠兩黨則繼續撕裂，國民黨在選舉中昏招迭出，陷入嚴重撕裂，打爛一手好牌。 如果沒有這些內外氛圍，今天的選舉可能是完全不一樣的結果。所以，蔡英文雖然贏得選舉，但在另一方面，也可以說不是她贏得選舉，而是其競爭對手輸了選舉。蔡英文及民進黨必須認識到，她的勝選具有很大的偶然性，人民雖然將票投給了蔡英文，卻並不代表對她過去四年的執政成績滿意。而是受情緒和氣氛驅使，不願把票投給國民黨和韓國瑜。蔡英文尤其不能忘記，就在這次大選啟動前，她的民調還在各主要政治人物中排名墊底，民進黨還深陷能否繼續執政的危機。所以，未來四年蔡英文如果想順利執政，就必須學會做一個和第一個任期不一樣的總統，我們給她提出了八條建議。 以下為社論全文的下篇，內容是第六至第八項建議：六.超脫統獨意識形態、七.回應百年變局 妥善安置台灣、八.成為滿足人民期許的政治家。

【2020台灣大選】給蔡英文的八個建議（上）

【2020台灣大選】給蔡英文的八個建議（中）

第六、超脫統獨意識形態

「意識形態」（ideology），是某種特定的、對社會應該朝什麼方向前進的看法與信念。這個概念本身是中立的，但是在社會氛圍、媒體傳播多為立場先行的台灣，統獨意識形態往往成為一方批評另一方的工具性標籤。民進黨在這個導致台灣結構性撕裂的問題上絕對負有主要責任，蔡英文執政第一任期在這個事情上著墨甚多。

11日台灣民眾投票相當踴躍。圖為新北市板橋區一處投票站。（中央社）

擺在歐洲與美洲，甚至於中國大陸，意識型態的光譜主要都是以左、右為分隔（雖然左右的意思不完全一致），這與以統獨為界的台灣，相差極大。若揭開表層的意識形態，更可看到統獨或左右背後都受另一層意識形態的影響，包含自由主義、社會主義與資本主義等。

如果把這兩層意識形態合在一起看，台灣政治的一大問題是，自由主義的某些面向被供上神壇，並與統獨紛爭裹脅在一起。於是乎，自由被簡化成追求主權獨立；民主則被簡化成數年發放一次的那紙選票。台灣人「出頭天」的欲望，在簡化的「民主自由」圭臬之下，也就需要搭配一個「壓迫者」來維繫，從前是「反威權」，現在則演變為「反中國」。

2020年大選，「亡國感」成為一項眾人愛不釋手的政治元素，兩大黨在意識形態上都在操縱著「亡國感」、加深社會分裂，可是卻並不重視社會重分配的需求，廿餘年來整體經濟成長停滯、勞工低薪、稅基日益減少、房價所得比過高、台幣匯率低落等重要議題，在候選人大啖「芒果幹」的主旋律中，遭逢又一次的凍結。

試問，一個政治上民主自由，但在經濟上不自由、不民主的人，能否算得上一個完整的、自由的、獨立的人？台灣需要的社會指引真的是統獨意識形態嗎？一個能對台灣好的總統，至少要能夠超脫流於政治惡鬥、口水戰的統獨意識形態，甚至重新檢討被異化了的自由主義，讓整個社會有空間摸索其他更多元、更重要的指引，從而找到最利於壯大台灣、最能凝聚社會共識與促進社會進步的發展方向。相較走回「戴意識形態眼鏡」的老路，如此才是一個總統高度該做的事。接下來的四年，希望蔡英文能正視這個事情。

11日上午，韓國瑜與女兒韓冰抵達投票站投票。（Reuters）

第七、回應百年變局 妥善安置台灣

回顧20世紀90年代初，蘇聯瓦解、東歐諸國也退去了共產主義信仰，原先冷戰結構下的美蘇「雙極」獨留美國「單極」，世界始進入後冷戰時期。隨著美國陷入曠日廢時的海外戰爭泥淖，國際進一步形成「一超多強」格局，而同時中國大陸崛起成為幾乎舉世公認的事實，甚至似有以中國大陸為中心的亞洲秩序逐漸成形。

台灣過去在冷戰中占到一個好位置，被美國劃進防堵蘇聯為首的共產勢力東進的前線，美國施以的經援也成為台灣經濟發展的重要基礎。然而，在後冷戰時代，隨著新一波全球化的推進，台灣的經貿發展早已從與美國等西方陣營緊緊扣連，轉移成與中國大陸等新興市場更加緊密，大量台商分佈在中國大陸、越南與老撾等共產黨執政地區，對台灣而言，經濟上早已無「鐵幕」之別。

中美兩強的競合關係，一直為國際關係「權力移轉論」揮之不去的修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）陰影推波助瀾，尤其現在中美之間在貿易、科技、貨幣、軍事乃至於政治意識形態領域，都出現了強烈衝突。當前台灣政府雖將貿易戰、香港抗議及新疆議題等中西方衝突放大，以證明台灣站隊美國之必要、安撫民眾對於兩岸關係不佳的疑慮，但此舉有著不少缺陷。

11日上午，蔡英文抵達投票站投票，笑容滿面。（Reuters）

其一，中國經濟實力不同于昔日蘇聯，蘇聯崩於經濟，中國經歷數次經濟轉型後尚無此跡象。其二，中西方衝突雖在，但西方世界對於是否經濟與科技等層面全盤圍堵中國有太大分歧，科技強國德國對於華為的態度就與美國大相逕庭，日本也開始在中美之間遂行投機。美中兩國不只在經濟層面連結緊密，在諸多國際議題中亦須達成共識，如此才能符合美國的國家利益。

其三，美中固有衝突、歐洲對中國雖有顧慮，但就各國的國家利益而言，對中國的顧慮，還沒上升到生死攸關之層面，彼此都還有調合空間。就以中美貿易戰為例，再過幾天，也就是本月15日，中美就要簽署第一階段貿易協定，特朗普總統還表示之後他還會前往中國和習近平會面，就第二階段協議進行溝通。

另一方面，特朗普用無人家炸死伊朗二號領導人蘇萊曼尼，又開創了一種新戰爭形態，為這個動盪的世界增加了更多風險元素。在這個大國爭奪激烈的時代，如果這種戰爭方式被推而廣之，絕對是小國或地區的災難。而台灣，就處在中美爭奪的最前線。以上種種，都是台灣在當前世界變局中需要謹慎權衡之因。

台灣民眾黨此次選舉後成為第三大黨。（網絡圖片）

台灣經濟上靠大陸更近些、政治上則靠美國更近些，兩者形成一定的張力。經濟固不待言，政治上的風險也不得不注意。中國大陸在習近平執政下，對兩岸統一議程訂出了2035乃至於2049年的時間表，並提出世界目前處在「百年未有之大變局」的論斷。在這百年變局中，台灣如何能夠找到新的位置安身立命，是下一任總統必然躲不開的一張核心考卷，這張考卷不通過，就是死當。

在國際結構變動下，蔡英文至少應當留意於下面兩點，首先，要以台灣整體利益為出發點，避免台海成為戰爭熱點（Hot Spot），審慎平衡台灣與美、中之間的關係；其次，應該轉而戮力於推動社會深層次改革，在經濟發展、社會正義面向，加強台灣的主體性、提升台灣這塊品牌的價值，讓台灣在面對百年變局的過程中，能夠獲得充分的尊重與空間。

蔡英文發表勝選感言。（洪嘉徽攝）

第八、成為滿足人民期許的政治家

總結來看，或許可以這麼說，台灣政壇迄今仍未產生過一個「政治家」（statesman），蔣介石肯定不是，蔣經國或許算得上一個，但是民主化之後就沒有了，有的則多是「政客」（politician）。

四年前，蔡英文曾經帶給人們無限遐想，她也曾努力表現出對自己的期望，多維新聞在當時曾發表社論，希望她能成為一個合格的政治家，而不僅僅只是又一位總統，但檢視過去這段期間以來蔡英文的實踐，雖然她這次已歷史性高票再次當選台灣總統，若以「政治家」的標準裁判她並不及格。

政治家有什麼標準？儒家講求「修身齊家治國平天下」，孫中山提出三民主義（民族、民權、民生），西方或許可以林肯（Abraham Lincoln）的「民有、民治、民享」「goverment of the people, by the people, for the people」做代表，羅斯福總統也以人民是否有免於匱乏的自由、免於恐懼的自由等作為標準。這些，台灣有哪個政治人物可以做到？特別是在經濟領域做到了嗎？在兩岸領域做到了嗎？從上面的各項標準進行一個個對照，究竟有誰能做到？

展望未來四年，台灣需要處理的挑戰與難題實在太多，每四年一次的大選，之於人民、之于發展，其實都總歸到同一個問題：台灣需要一個什麼樣的總統？

台灣需要的總統，必須有能力確保台灣的主體性，維繫台海之和平安全，重視民生經濟與經濟民主，擘劃台灣的核心產業發展，正視台灣社會的不平等與分配問題，不利用政治力過度介入社會議題，進而撕裂社會，亦不被意識形態綁架，要能以超群的外交手腕、宏觀的國際眼光，應對台灣即將面對的種種考驗。

在蔡英文的第二任期，她能不能展現出這樣的能力，能不能成為一位合格的政治家，我們仍拭目以待。