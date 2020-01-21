【武漢肺炎】坊間調侃「愛國病毒」　地方有否「瞞報」疫情？

武漢肺炎來勢洶洶，確診個案及地區近日大幅增加，確認有限度人傳人。其實早在1月17日，倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心已發表報告，估計武漢的受感染人數遠超1000人。內文指出截至1月12日，武漢市估計「合共有1723病例」。 當時官方公布的確診病例為45宗，但在國家主席習近平於20日就防疫事宜作批示之後，病例忽然「大爆發」，截至21日凌晨零時達到近300宗。

習近平批示成轉捩點？

在習近平批示之前，坊間調侃說新型冠狀病毒實屬「愛國病毒」，國內確診或疑似個案都集中在武漢和香港，其他省市卻安然無恙。另一邊廂，泰國分別於13日和17日發現兩宗個案，患者均是中國籍女性，而日本則於16日發現一宗個案，患者為30歲中國籍男性。

在習近平批示前後，先是武漢的案例「暴增」136宗，其後廣東、北京、上海、貴陽等地亦隨即公布案例。有見及此，有論者就質疑，地方政府是否瞞報疫情，怕要背上一個「引發恐慌」的罪名，所以等到領導人「開綠燈」，要求幹部「把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」，才一窩蜂去披露。

【武漢肺炎】中央電視台播放鍾南山訪問，他提及肯定病毒可人傳人。（央視影片截圖）

對於「愛國病毒」一說，鳳凰網於19日引述北京大學免疫學系副主任王月丹的講法：「無論是去香港還是國外，出境都會有檢疫的要求，尤其是來自武漢的話。但國內無論是醫院還是其他場所都沒有收到要求，關注來自武漢的發熱病人，而一般的感冒，患者本人也不會去檢測冠狀病毒。」

實則早在7日，內地專家組已取得新型冠狀病毒的全基因組序列，並最遲於12日已呈交世界衛生組織，之後移交海內外醫療機構以作檢測之用。至於香港和海外所紀錄病例，其中有邊防檢疫所得，也有病人發病求醫所得，那按照王月丹的講法，內地各省市不是疏於防範跨地域疫情，就是從未想過主動檢測病因。

粵官：複檢行政手續需時

可是從20日後案例湧現所見，與其說地方政府疏於防範，疏於公布資訊仍是較為可靠的推測。據《南華早報》21日引述廣東衛生機關官員講法，指當地醫療機構可迅速獲得檢測結果，問題是疑似病例須再上交予北京，由中國疾病預防控制中心二度檢測，最後還要由專家組作判斷，才可以被列為確診案例。

▼按圖看世衛組織對冠狀病毒預防措施的指引

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按地方官的講法，公布遲緩源於檢測驗證要過兩關，行政手續需時。《環球時報》總編胡錫進也於20日一度建議：「疫情通報完全由各地疾控中心（CDC）負責，增強CDC掌握全域的能力，政府完全退出通報的過程。」他又自言體諒官員「好心」，出發點是「避免引起公眾驚慌」，只是事與願違。

其時胡錫進稱：「從目前情況來看，武漢肺炎的人傳人機率和它的致死率確實都比SARS弱。尤其時目前沒有發現有一個染病，周圍多名密切接觸者紛紛感染的強傳染情況。」不過就在當晚，國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山就現身說法，擢破了「目前情況」。

官媒炮轟「擠牙膏式」披露

鍾南山透露在其中一個病例，正是1名病人感染14名醫護人員，又指廣東有兩名患者未去過武漢，但有家人前往武漢後染病，因此病毒「肯定有人傳人」。胡錫進隨即於21日炮轟官員「擠牙膏式」披露：「如鍾南山昨晚不說14名醫務人員被感染，是不是武漢市衛健委會繼續隱去這個訊息？」

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胡錫進於20日認為，當年SARS的情況是官方能拖就拖，不承認有疫情，而是次肺炎爆發則是「處於確認、判斷的過程中」，不可一概而論。事隔一天，他批評瞞報「嚴重程度」之餘，仍然「更願意相信他們這樣做是出於善意」，只是官僚的心態已與民眾脫節，社會要求知情權和行使獨立判斷能力。

就事論事，自從確診病例「大爆發」，官方大刀闊斧地管控疫情。武漢市衛健委消息稱，武漢市的旅行團將不會組團外出，公安交管部門亦會對進出武漢的私家車進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等；中共中央政法委發文稱，唯有訊息公開，方可以盡力挽救生命，「誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人」。

其實「刻意」不「刻意」都好，「遲報瞞報」都會阻礙防疫效率。21日，世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉公布，按港大最新流行病學數學模型估算，截至1月17日，武漢可能有1300多名確診個案。同日官方公布，截至21日凌晨零時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例291例。