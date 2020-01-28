【武漢肺炎・圖表】數據揭秘：分析首80名死亡患者關鍵特徵

武漢肺炎疫情不斷擴散，內地確診者已突破4000人，死亡人數亦攀升至逾百人。內媒《新京報》透過數據分析，發現首80名死亡患者的關鍵特徵，其中包括地區、性別、年齡、發病徵狀及既往病史等。

死亡病例記載：武漢佔近8成 集中在高齡、男性患者

截至1月26日24時，新型冠狀病毒引致的肺炎共導致80人死亡。分析這80名死亡患者發現，死亡患者地區仍集中在武漢，武漢死亡患者佔總體死亡患者比例逾78%。

另外，從其中41個披露性別和年齡的死亡病例發現，年齡中位數為70歲。而《刺針》（The Lancet）此前針對首批41個確診病例的研究顯示，患者年齡中位數為49歲。換言之，死亡病例多集中在高齡患者。而在性別方面，上述41個死亡病例有逾7成是男性患者。

死亡病例記載：部份無發熱、咳嗽症狀 近6成有既往病史

從出現症狀到就診，再從就診到死亡，其中的時間差極為關鍵。通過梳理披露相關資訊的死亡病例發現，從出現症狀到就診的時間差中位數有6天之久；有13.3%的死亡病例出現症狀10天以上才去醫院就診。

值得注意是，在症狀方面，不是所有人感染後都會發熱、咳嗽。38個披露發病症狀的死亡病例中，有23.7%沒有提到發熱，44.7%沒有提到咳嗽。

此外，在40個披露詳細資訊的死亡病例中，有23個提及病患的既往病史，佔比近6成。當中最主要的是高血壓和糖尿病等慢性疾病，2成死亡患者曾做過外科手術。

（新京報）