【武漢肺炎】世衛列國際突發公共衛生事件　對中國意味什麼？

世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。 世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票，也不建議向中國實施旅遊及貿易限制。 那麼，世衛列國際突發公共衛生事件，具體有何限制？對中國意味什麼？《香港01》帶你一文看清。

世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。（美聯社）

PHEIC 是什麼？

國際公共衛生緊急事件（PHEIC）是由世界衛生組織（WHO）下的緊急情況委員會依據國際衛生條例（IHR）發出的一份正式聲明，來判定一項衛生事件是否已對其它國家的公共衛生構成威脅，並需要國際社會協調一致採取應對措施。

給出臨時建議有效期為三個月，三個月後自動失效，意味著每三個月就會進行一次重新評估。

判定一項疫情是否達到PHEIC，主要取決於三點：情況嚴重、突然、不尋常或意外；公共衛生影響超出了受影響國家的邊界；可能需要立即採取國際行動。而對於武漢肺炎是否構成PHEIC最關鍵的因素，則是中國感染者數量增加、多個國家都出現疫情這兩個事實。

世衛以往曾5次宣布PHEIC，最近一宗是始於2018年8月1日剛果東部爆發的伊波拉（Ebola）疫情，迄今導致逾2000人死亡。宣布疫情屬PHEIC，並不會給予世衛額外的資金或權力，但有利於獲更多關注，同時讓總幹事向各國提出建議，促使加強公共衛生措施，以及提供更多資源進行防疫，例如應否實施旅遊或貿易限制，不過世衛通常避免提出貿易限制。

總幹事譚德塞強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票。（美聯社）

宣布此次新冠病毒疫情為PHEIC後，譚德塞同時宣布七條臨時建議：

一，沒有必要採取限制國際人員流動和國際貿易的措施，世衛組織不建議限制貿易和人員流動。 二，必須支持那些衛生系統較弱的國家。 三，必須加速疫苗、治療方案和診斷方案的研發。 四，必須打擊謠言和錯誤信息的傳播。 五，必須審查準備計劃、找出差距、評估所需資源以識別、隔離、治療患者，防止疫情傳播。 六，必須與世衛組織和全世界共享數據、知識和經驗。 七，打敗此次疫情的唯一辦法就是，所有國家以團結協作精神共同合作。

譚德塞強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票，也不建議向中國實施旅遊及貿易限制，重申世衛高度肯定中方的防控措施，並對中國能夠控制疫情充滿信心，相信可以扭轉目前情況。

疫情被定性為PHEIC，對中國最大的影響或在於經濟會受到較大的外部衝擊。（視覺中國）

經濟會受到較大的外部衝擊

分析認為，即使是從對全球負責的角度來看，中國對於這個結果也應該坦然接受，而不是過度抗拒，這也是一個負責任的國家該有的擔當和責任。如果中國對於疫情升級為PHEIC主動配合而不是反應過度，也有助於改善和提升中國在此次疫情中的國際形象。

對於中國而言，疫情構成PHEIC，最大的衝擊其實並不是來自世衛組織。因為世衛組織提出的臨時或者長期建議，都屬於非約束性。真正的殺傷力在於，其他國家會據此做出相應反應，如果對本國公民發出旅遊警告，當事國的旅遊、航空、酒店、餐飲等相關行業都會被冰封；如果其他國家對當事國商品提高准入門檻或者禁止進入，出口行業將會遭遇重挫；如果其他國家大規模撤僑，可能會出現外商投資規模萎縮。

因此，疫情被定性為PHEIC，對中國最大的影響或在於經濟會受到較大的外部衝擊。

構成全球突發衛生事件後，世衛組織可以建議動員國際援助，這將有助於中國獲得更多的外部援助。（資料圖片）

對中國或非全是壞事

分析認為，事件可能並非全是壞事。首先，如果疫情在全球範圍內擴散，對於中國自身的疫情控制也會帶來更大難度，被定性為PHEIC之後，意味著全球對於疫情的防禦級別升級，如果疫情在全球範圍內擴散的速度得到控制，反過來對於中國的疫情控制也創造了良好的外部條件。

同時，成為國際突發公共衛生事件之後，中國還有可能得到更多的外部援助和支持，這也有利於中國儘早結束疫情。按照規定，構成全球突發衛生事件後，世衛組織可以建議動員國際援助，這將有助於中國獲得更多的外部援助。如果能和世衛組織形成良好合作，中國的應對將更加專業。當然，前提是中國方面不刻意拒絕。