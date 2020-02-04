【武漢肺炎】溫州「封城2.0」預示分割處理　非重災區局部解封？

截至2月4日下午2時，兩岸四地錄得逾2萬宗武漢肺炎病例，疑似病例超過2.3萬宗，治癒人數為650，死亡人數為426。 目前湖北仍已處於「封省」狀態，但遠在浙江的溫州正面臨「社區爆發」危機，錄得340宗確診病例之餘，其中更有多宗懷疑是本地感染。溫州市於2月1日起，規定如無特殊原因，每戶家庭每兩天只可指派1名家庭成員，出門採購生活物資，為期7日。

「戰時狀態」衍生社會經濟問題

溫州的「全民隔離令」雷厲風行，市政府動員各級幹部，「蹲守」小區出入口，又有多名官員因「防疫不力」而遭懲處，包括樂清副市長陳微燕。雖然市領導表明進入「戰時狀態」，但不論是就官方口徑抑或是防疫措施，市政府都從未用上「封城」一詞。

溫州現時關閉絕大部份高速公路收費站，但仍有9個正常運作，市內機場和鐵路站只是加強檢疫，未有全面封閉，換言之外來人口可以嘗試找方法返溫。對此情況，溫州市的官方微博「溫州發布」便隱約透露了箇中考量：如果長期「一刀切封城」，輕則引起大大小小的合約糾紛，重則嚴重打擊經濟活動。

溫州疫情有蔓延跡象，浙江多地「升級」防疫措施。（新華社）

「全民隔離令」實施後次日，「溫州發布」便發帖解答「疫情防控中的法律問題」，其中指出如企業停工停產，依然要按「一個工資支付周期」的標準支付工資，即使超過一個周期，企業也要按規定發放生活費。至於員工如「在延長的假期加班」，企業可選擇補休，或支付200%的標準工資。

重慶撤交通管制、恢復網約車

全國「一刀切封城」拖得愈久，衍生的社會經濟問題就會愈複雜。《人民日報》便於4日製圖宣傳：人社部指示，企業應在延長假期和員工隔離治療期間，按規定發放工資；金融機構應延後房貸和信用卡還款期；國家電網在防疫期間不會停止供電予欠費用戶；多地呼籲房東「對疫情影響大的月份」免租或減租。

要應付非常時期出現的問題，中央最終可能需要統一列出「戰時臨時措施」，然而也可以探討局部解除「戰時狀態」。交通運輸部等七部門於3日印發通知，要求「湖北省以外的其他地區」以做好防疫工作為前提，「有序逐漸恢復已暫停運營的交通運輸服務」，「不得禁止其他地區交通運輸工具通行」。

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除了臨時措施和局部解封，「一刀切封城」亦開始演變為「因地制宜」，試圖將重災區和非重災區「分割處理」。以重慶為例，其確診病例高達337宗，但可能基於病例散布地點廣泛，按人口比例計的傳播風險尚可接受，市政府於2日撤回市中心交通管制的決定，並於4日恢復網約車營運。

寧波現病例1傳25惹關注

另一方面，鄰近溫州的浙江多地均「升級」防疫措施，但也不是「一刀切」：杭州市政府「倡導」而非強制「全民隔離令」，但個別轄區就用詞強硬，「一律封閉式管理」；寧波市政府並未正式「倡導」，但容許轄下區域推行「封閉式管理」或「交通管制」；溫嶺市的「隔離令」則只針對有確診病例的社區。

全國「封城2.0」能否奏效，既取決於各地政府的判斷、執行和維穩能力，也取決於新型病毒的傳播能力。

寧波便有兩宗令人憂心的病例：其一為病毒帶原者參加祈福活動，傳染家人和其他善信，其中個別病例又傳染密切接觸者，致使最終25人確診；其二為在杭州某企業會議上，30名與會者就有11人確診，其中有人回寧波後，疑似再傳染3名同一公司的員工，而1名病發員工家屬亦確診。

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官方強調治癒病例上升

官方現時積極強調，治癒病例正節節上升，而內地專家亦稱，湖北省內死亡率偏高，源於大爆發下醫療物資短缺，言下之意是省外各地只要有充足防疫準備，就不用恐慌「盲封城」。

個別內媒於1月底仍表示，美國自2019年9月29日踏入流感季起，估計已經導致6600人死亡，包括39名兒童。

「留心但毋須恐慌」是個道理，但以流感作類比卻是不負責任，武漢肺炎的症狀和致死率均嚴重得多，患者基數每日增長數以千百計，對任何醫療系統都是沉重挑戰。無論如何，官方顯然不會等閒視之，即使有意實行「精準封城」和「恐慌管理」，也必然會密切留意疫情進展，隨時調整進退步伐。