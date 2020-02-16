【武漢肺炎】網傳研究生為「零號病人」　武漢病毒所：無一人感染

昨日（2月15日），一則消息在網絡流傳：中國科學院武漢病毒研究所的女研究生黃燕玲是新冠肺炎「零號病人」（指第一個得傳染病，並開始散播病毒的患者）。 內媒《新京報》向武漢病毒研究所的兩名研究員求證。兩人均表示，對研究所是否有一位名叫黃燕玲的女研究生並不掌握，但可以保證研究所目前無一人感染新冠肺炎。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室。（網絡圖片）

《新京報》今日（16日）的報道指，網絡流傳的截圖顯示：武漢（新冠）病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，為武漢病毒研究所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生。

據中科院武漢病毒研究所發布於2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》顯示，黃燕玲為西南交通大學推薦的學術性碩士。

《新京報》就此事向武漢病毒研究所研究員石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣求證。兩人均表示，對研究所是否有一位名叫黃燕玲的女研究生並不掌握，但可以保證研究所目前無一人感染新冠肺炎。

石正麗表示，「怎麼可能？這個一看就是假新聞」。石正麗說：「我可以保證，包括研究生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」陳全姣也表示：「我們武漢病毒研究所沒有一例感染，我們病毒所絕對不是『零號』。」

中國科學院武漢病毒所研究員石正麗。（網絡圖片）

據早前報道，早前有網絡流傳消息稱疫情與內地的實驗室有關，包括距離華南海鮮市場30公里、國家最高第四級（P4）的中科院武漢病毒研究所實驗室。石正麗於2月2日表示，「以性命擔保」非由實驗室洩露，指「新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰」。石正麗長期合作夥伴、美國非盈利組織環保生態健康聯盟疾病生態學家戴沙格（Peter Daszak）亦表示實驗室洩漏說法屬「陰謀論」。

（綜合報道）