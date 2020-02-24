【武漢肺炎】新中國以來最大公共衛生危機　中共召集最大動員會議

2月23日，中共召開自新冠肺炎以來最高層級的動員會議。根據新華社消息，在這次會議上，中共最高領導人習近平首次將新冠肺炎疫情定性為「新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件」，表明其嚴重性遠超2003年SARS疫情。 同時，習近平承認這次危機對中國經濟社會造成的衝擊，但是仍然表示中國經濟向好基本面未改，既定目標要實現。

中共最高領導人習近平（右二）已經為新冠肺炎疫情連續六次召開高級專門會議。（新華社）

一月六度最高層會議

根據報道，這次統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議規格極高，中共七常委悉數參加，其中國務院總理李克強主持，習近平發表了長篇講話。其次，中共中央政治局委員、中央書記處書記、國務委員等副國級高層亦參加這次動員。再次，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組成員，中央赴湖北指導組有關官員，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制各成員單位主要負責人參加會議。最後，各省區市和新疆生產建設兵團以及各市（地、州、盟）、縣（市、區、旗），中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場通過電視電話會議形式參加。

因為會議覆蓋每個縣和軍隊的每個團級以上單位，《環球時報》總編輯胡錫進以電視電話會議形式參加後在自己的社交平台稱，「這是一次史無前例的大會，肯定是我黨歷史上的第一次，肯定要載入史冊」。

同時，這也是習近平自1月25日首次就新冠肺炎召開中央政治局常委會後，第六次召開高級別會議。1月25日，中共中央政治局常務委員會召開會議，專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作匯報，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。是次會議決定成立以國務院總理李克強、中央政治局常委王滬寧分任正副組長的中央應對疫情工作領導小組，向湖北等疫情嚴重地區派出指導組加強一線。習近平更是要求湖北和武漢採取更嚴格的措施，「內防擴散、外防輸出，對所有患者進行集中隔離救治，對所有密切接觸人員採取居家醫學管理，對進出武漢人員實行嚴格管控，堅決防止疫情擴散。」

2月3日，中共再度召開政治局常委會，並首次聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組的匯報。在這次會議上，北京認為經過一周時間的政治動員和救援組織，「全國形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控工作的局面。在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展。」

2月12日，習近平三度就應對武漢肺炎疫情召開中央政治局常委會，當時稱，「疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效」，同時「疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控」。另一方面，面對新冠肺炎對經濟下行的持續壓力，北京首次則將注意力轉向儘可能降低此次疫情對社會經濟造成的損失和其他負面影響，「各級黨委和政府要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定，努力實現黨中央確定的各項目標任務。」

直到2月23日這次最大規模的動員會議之前，中央政治局剛於2月21日再度召開會議，稱「拐點」尚未到來，「新冠肺炎疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，但我國經濟有巨大的韌性和潛力，長期向好的趨勢不會改變。」該會議還披露2月19日習近平曾第四度召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

中共疫情經濟兩手抓

習近平在2月23日的這次最大範圍動員會上稱，「這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。」

在時而脱稿的長篇講話中，一方面習近平警告說，「當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，必須高度警惕麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。」

而另一方面，面對疫情蔓延對經濟和社會秩序的負面影響，習近平更為明確地將注意力轉向經濟恢復和增長上，就有序復工復產定下原則。他說，「新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊……綜合起來看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。」

「中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起」，習近平為與會者打氣，並要求所有人為完成既定的年度經濟發展目標而努力。

事實上，當下中國新冠肺炎疫情確實得到緩解，國家衛健委23日表示已經16省市區連續兩日未有新增確診病例。在此形勢下，中國各地勢必面臨儘快恢復正常經濟和社會秩序這一任務。正如上文所言，這在2月12日的中央政治局常委會上已首次出現清晰迹象。而在2月23日國務院聯防機制新聞發佈會上，國家能源局等多部門官員則披露多省區煤礦生產已經達到90%以上復工率。秩序正在恢復中。