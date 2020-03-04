涉嚴重職務違法及受賄犯罪　海口原市委書記張琦被雙開並移送起訴

據中央紀委國家監委網站今天（4日）消息，海南省委原常委、海口市委原書記張琦被雙開。

通報稱，經中共中央批准，中央紀委國家監委對海南省委原常委、海口市委原書記張琦嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

張琦被指家風敗壞，夥同家人大肆斂財。（微博@獨行騎士·Lwf）

經查，張琦在落實中共中央重大決策部署不堅決、不到位；處心積慮對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；違反中央八項規定精神，多次接受不法私營企業主的宴請和旅遊安排；收受禮品、禮金；將公權力作為謀取私利的工具，在工程項目承攬、土地徵收拆遷、幹部職務晉升等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；家風敗壞，夥同家人大肆收錢斂財、大搞權錢交易。

最終，張琦因構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，中央紀委決定給予張琦開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共十九大代表、海南省第七次黨代會代表、海口市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

2019年9月6日，中央紀委國家監委網站消息，張琦涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，張琦1961年3月生，安徽壽縣人，在職研究生學歷，工學碩士、高級管理人員工商管理碩士學位，1981年8月參加工作。

自1991年起，張琦仕途起步於海南省。1997年2月至2000年10月，任海南省工商行政管理局副局長、紀檢組組長；2003年2月至2004年6月，任海南省三亞市委常委、副市長；2006年5月，任海南省旅遊局局長。

2008年8月，任職海南省儋州市委副書記、代市長、市長（正廳級）；2010年2月，任海南省儋州市委書記，兼洋浦經濟開發區工委副書記。

2014年9月，任海南省委常委、儋州市委書記，兼洋浦經濟開發區工委副書記；2014年10月，任海南省委常委、三亞市委書記；2016年11月，任海南省委常委、海口市委書記。