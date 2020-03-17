【觀察】台海局勢嚴峻　解放軍軍機頻頻繞台試探台軍極限

3月16日晚間，解放軍軍機再度接近台灣防空識別區。根據台灣國防部表示，「本部偵獲中共空警500、殲11等型機，於16日晚間19時許，於台灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區」，台灣國防部強調，「台軍運用聯合情監偵作為，對於台海外圍海空域狀況，均能全程監控，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。」

外界有傳，此次解放軍軍機夜間接近台灣，是首次，事實上是誤傳。早在2019年5月9日，在當時一連串解放軍機艦繞台以及威嚇、衝越中線的期間。當天深夜，從台灣空軍作戰司令部的情資顯示，就有一架以上的殲20戰機，從廣東方面出海，準備高空高速穿越台海中線，試探在連日疲勞轟炸之下，台空軍是否能夠應付得宜。

3月16日晚間，解放軍軍機夜間擾台，據台灣軍方智庫方面人事分析，並非是單純的台海對峙，與美中在南中國海近日的衝突有連動關係。（資料照片）

根據當時的描述，台灣台南空軍基地所屬443聯隊，在5分鐘之內，連續有8架IDF戰機緊急升空，往殲20的航路切近，以「圍攻」方式來攔阻殲20的企圖，這是台海上空雙方接觸頻繁以來，最危機的一次，事後以殲20主動飛離、IDF監控後返航為結果。

而後遼寧艦數次經過台灣海峽中線以西，曾經有一次進行過夜間戰機起降作業，目的在於武力展示和威嚇，代表遼寧艦有全天候戰術能力，而台灣方面也清楚拍到其作業的影像與詳情，據說時任海軍司令的現任參謀總長黃曙光，因為處置得宜、影像拍攝清楚，得到總統蔡英文的親自嘉獎與稱讚。

遼寧艦曾數次經過台灣海峽中線。（資料圖片）

3月16日晚間的殲11戰機與電戰機的夜間繞行訓練，是否與對台威逼有關？目前台灣軍方不願意評論。但是台灣國防部智庫國安院相關人士分析，近日美軍美國號垂直起降戰機專用航母，與羅斯福號航母聯合在南中國海附近，試圖穿越西沙群島等解放軍軍事重地，美中之間的對峙升高頗快，此時殲11戰機於夜間進行擾台動作，或可和美中在南中國海的對峙有戰略上的連動關係。

由於近日，台灣內部新冠病毒肺炎的確診案例不斷攀高，台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中則已經鬆口「幾乎要」封鎖全境，此疫情可能成為台灣國安等級的嚴重事件，目前台灣國安會內的國土安全、反恐專家等，都進駐台灣疫情中心進行「超前部署」規劃，包括一旦全境封鎖、經濟崩潰時的處置之道，台灣疾管局都已經有標準作業手續出來，目前病毒肺炎疫情是台灣的「準戰爭」狀態，故一旦解放軍此時軍機擾台，對台灣內部的整個備戰狀態，也都會產生無法預期的後果。