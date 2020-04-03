【新冠肺炎】近1/4中小企業停擺　復工復產背後危機遠未結束

在新冠肺炎陰霾籠罩美歐的同時，中國似乎已邁過疫情爆發的「至暗時刻」，邁出了恢復國內經濟秩序的腳步。但很多中國人直觀感受到，伴隨疫情而來的經濟危機遠遠沒有結束。

推動復工復產，恢復中國經濟的活力，是中國的執政黨和中國政府正在做的事情。中共總書記、中國國家主席習近平，3月29至4月1日赴浙江考察，透露出一個明確信號，即中國政府的工作重點開始轉向一手抓疫情防控，一手來推動經濟的全面恢復。

4月3日，武漢蔡林記吉慶街店，工作人員和一位前來自提餐品的市民核對外賣信息。隨著疫情防控形勢好轉，武漢老字號美食店復工營業上線外賣業務。（中新社）

在4月2日召開的「應對新冠肺炎疫情工作領導小組」會議上，上述小組組長、中國國務院總理李克強定下下一階段中國政府的工作基調——「優化防控措施，有力有序積極推進復工復產」。

在這場被認為對全球經濟破壞程度，甚於2008至2009年的全球金融危機的新冠肺炎疫情危機面前，中國經濟遭到不小的打擊，承載了大量就業的中小企業首當其衝。

中國工信部3月30日最新公布的數據顯示，中國中小企業復工率達76%。這一數據相加於之前，無疑是向好的轉變。這一數據在一個月前的2月26日是32.8%。但反過來講，這意味着還有至少接近1/4的中小企業面臨嚴重的生存危機。

習近平近日到浙江調研。（網絡圖片）

尤其是佔到中國經濟總量近54%，承載了大量就業的服務業等第三產業，更是面臨生死考驗。

中國中小企業復工率向好的數據，並不能夠直接表明中小企業已經渡過難關，這之中包括已經復工的很多企業，也在生存線上艱難掙扎。據了解，很多中小企業已經持續數月不能足額發放工資，有的企業僅僅發放最低標準的工資。這樣的企業不在少數。很多上述類型企業的員工，則處在「隱性失業」的惡劣處境之中，遭遇停薪留職（只給繳納社保）、拖欠工資、直接降薪、變相降薪的人不在少數。

《財新網》此前曾發布《當前中國失業情況和對策》分析報告，報告顯示，目前兩種方法——行業分步估算和總量奧肯定律（就業與經濟增長之間的關係），估算的摩擦性失業——因季節性或技術性原因而引起的失業，總規模在1.5億至2億人之間。

其中，規模以上工業企業摩擦性失業情況500萬人，中小型工業企業的摩擦性失業情況接近2,000萬人，服務業的摩擦性失業情況接近1.8億人。這一預測無疑是悲觀的。但即便折半，其中的危機也是顯而易見的。

3月23日，工人在上海納鐵福傳動系統有限公司武漢工廠工作。（中新社）

這部分人屬於低儲蓄、低收入和高負擔群體，上述文章建言：為了維持經濟社會的穩定，建議應該對這部分人群和所在的行業採取一些結構性的政策扶持。這無疑也是具有合理性的。

有分析指出，一方面可以考慮給予摩擦性失業人群適度的生活補貼，以保障其基本生活狀況。此前，有媒體就曾呼籲國家發放消費券，這不失為一種紓困手段。

另一方面，更為重要的是加大對中小企業，特別是針對第三產業的扶持力度和廣度，幫助中小企業渡過難關。在這一點上，中國政府已經採取得力措施，據中國工信部副部長辛國斌介紹，中國的金融機構已經向5000多家疫情防控企業發放2000多億元專項貸款。

3月21日，杭州，眾多復工者在站台集合。（中新社）

中國各省也出台了相應的幫扶政策，比如，黑龍江建立100億元中小企業穩企穩崗基金，江蘇省工信廳江蘇銀行向582戶企業授信139億元，等等。中國政府也承諾採取有效措施加大企業，尤其是中小微企業幫扶紓困力度。

然而，這些可能只是杯水車薪。中國政府無疑需要採取更為強而有力的措施，強化扶持力度和擴展扶持廣度，為中小企業紓困，緩解可能由此引發的失業潮。

當然，新冠肺炎對歐美國家經濟的衝擊，相比中國有過之而無不及。《華爾街日報》4月3日報道，隨着新冠疫情衝擊美國經濟，上週申請失業救濟金的人數達到創紀錄的660萬人。這一龐大的申領數字是兩週前尋求失業救濟的330萬人的兩倍。

失業救濟金是向失業人員提供的臨時經濟救助，申領人數可反映出裁員情況。過去兩週約有6%的美國勞動力申請失業救濟金，該比例高於2月底時的0.3%，這表明疫情對美國經濟的破壞性衝擊正日益擴大。美國各州都顯示出，上週來自餐飲業、零售業、貿易業和建築業等一系列行業的人員都在申請失業救濟金。

如果將新冠肺炎疫情比作是一場戰爭的話——它現在確實是一場全人類針對新冠病毒的戰爭，那麼，在這場戰爭中所比拼的，可能不是誰最後倒下，而是誰最先重新站起來。

如果中國想要如同率先成功扭轉新冠疫情般， 第一個從經濟危機中率先重新站起來，可能需要做到更多。