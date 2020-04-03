【人事變動】空缺9個月　長春市長劉忻調任杭州代市長

浙江省杭州市第十三屆人大常委會今日（3日）舉行第二十五次會議，決定任命劉忻為杭州市副市長、代市長。 據悉，原任杭州市委副書記、市長的徐立毅已於去年6月調任河南省委常委、鄭州市委書記，此後杭州市政府「一把手」已空缺9個月。

劉忻從長春市長調任杭州市副市長、代市長。（資料圖片）

公開簡歷顯示，劉忻1965年1月出生，陝西西安人，1991年4月加入中國共產黨，哈爾濱工程大學導航制導與控制專業在職研究生畢業，是工學博士和副研究員。劉忻早年長期在黑龍江任職，曾任牡丹江市委書記，黑龍江省副省長，2018年年底前跨省調任吉林長春市委副書記、代市長，次年1月轉正為市長。

劉忻跨省到吉林之前，他的前任引咎辭職。2018年8月16日，中央政治局召開會議，聽取關於吉林長春長生公司問題疫苗案件調查及有關問責情況的彙報。會議同意對多位省部級要員進行問責，其中包括長春兩任市長：要求劉長龍引咎辭職（2016年10月任長春市市長）；要求姜治瑩（2012年3月至2016年5月任長春市市長）作出深刻檢查。

2018年8月20日，劉長龍引咎辭職。同年11月的全市領導幹部會議上，吉林省委常委、組織部部長王凱這樣介紹劉忻：政治素質好，群眾觀念強，在重大原則問題上頭腦清醒、旗幟鮮明；熟悉工業經濟和產業園區建設，視野開闊、思維活躍，組織領導能力較強；工作有激情，理念新，幹事雷厲風行，不怕觸及矛盾，開拓創新能力比較強；事業心責任心強，作風深入，待人熱情，要求自己比較嚴格。

劉忻已經第二次跨省出任副省級職務。（資料圖片）

而此番南下浙江，也是劉忻第二次跨省出任副省級職務。《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」介紹，2008年以来，杭州共历经4任市长：蔡奇（2007年至2010年）、邵占维（2010年至2013年）、张鸿铭（2013年至2017年）、徐立毅（2017年至2019年）。

其中，蔡奇現任北京市委書記；張鴻銘曾任浙江省政協副主席；徐立毅現任河南省委常委、鄭州市委書記。邵占維則於2013年突發心臟病病逝，終年58歲。據澎湃新聞報道，1979年以來，杭州市市長均由浙江省內幹部調任，劉忻打破這一「慣例」。

（綜合報道）