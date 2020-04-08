【新冠肺炎】廣東要求來自武漢要14天隔離　建議7天後做病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢今日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 內媒報道指，據統計約有10萬人將從武漢陸續返回廣東。今天廣東省政府新聞辦舉行疫情防控新聞發布會，明確要求由武漢返回廣東人士在抵達廣東14天內除上下班不得外出，又建議抵達廣東7天後再檢測一次新冠病毒核酸。

廣東省衛生健康委副主任周紫霄表示，為嚴控輸入風險，廣東將採取「三個一」和「三個提醒」的措施。「三個一」是指對近期武漢返粵人員，打一次電話，詢問本人及家人近期健康狀況及有無接觸過確診、疑似病例；要求在湖北檢測一次新冠病毒核酸；要求掃一次廣東粵康碼，並連續申報至少3天的健康狀況。

周紫霄稱，「三個提醒」方面，第一是指用人單位和社區要對武漢返粵、來粵人員，發放一份健康告知書，重點提醒抵粵14天內除上下班外不得外出，不得組織、參與聚餐和聚會等活動。第二開展健康狀況問診，提醒關注健康狀況，是否出現發燒、乾咳、氣促等呼吸道症狀；提醒每日在粵康碼上申報健康狀況。

第三是廣東要求，對持「湖北健康碼」紅碼和黃碼人員，以及未申報粵鄂兩省健康碼的武漢來粵人員，及時安排核酸檢測，並嚴格落實集中隔離醫學觀察14天；對於無7天內核酸檢測報告者，抵粵當天安排到醫療機構核酸檢測；建議武漢來粵人員7天後再檢測一次核酸。

根據資料，「粵康碼」是廣東省基於「粵省事」微信小程序開發的健康通行碼。出行群眾通過出示手機「粵康碼」，即可證明自身健康狀態。基層防控部門工作人員掃碼就可獲取相關信息，居民不用攜帶、查驗各種實體證明。「粵康碼」整合了各地、各部門通過自主申報、入粵登記、防控部門檢查、公共場所登記、外省來粵人員健康登記等多個渠道採集的個人健康數據。

（《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」）