中國國際專利申請全球第一首超美國　華為連續3年成申請最多企業

據世界知識產權組織（WIPO）4月7日發布報告，2019年中國提交國際專利申請5萬8990份，首次超過美國（5萬7840份）排名世界第一。繼中美之後，專利申請數量排名第三的是日本，德國和韓國分別位列第四、五名。 值得注意的是，1993年，中國只向WIPO提交了1份專利申請，1999年提交了276份。到2019年，這一數字上升到了5萬8990份，在短短20年間增長了200多倍。

據世界知識產權組織（WIPO）4月7日發布報告，2019年中國提交國際專利申請5萬8990份，首次超過美國（5萬7840份）排名世界第一，圖為WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）。（網上圖片）

世界知識產權組織官網指出，根據PCT（Patent Cooperation Treaty《專利合作條約》）提交一份國際專利申請後，申請者可以同時在全世界大多數國家尋求對其發明的保護。截至目前，已經有153個國家加入了這一條約。

路透社評論稱，專利擁有權已經被廣泛視為一個國家經濟實力和工業技術的重要標誌。

而最新數據顯示，2019年，全球通過PCT提交的專利申請數量增加了5.2%，達到了26.58萬份。PCT申請榜中排名前五的國家分別是中國（58990份）、美國（57840份）、日本（52660份）、德國（19353份）和韓國（19085份）。亞洲申請者佔2019年專利總數的52.4%，歐洲（23.2%）和北美（22.8%）各佔不到四分之一。

華為連續第三年成為申請最多的企業。（資料圖片）

其中，中國電信巨頭華為以4411份PCT專利申請，連續第三年成為申請最多的企業。排名第二的是日本三菱電機（2661份），韓國三星電子排名第三（2334份）。而在申請最多的全球10家企業中，有4家來自中國，2家來自韓國，其餘德國、日本、瑞典和美國各一家。同時，10家中有6家企業主營數字通信領域。

申請最多的全球10家企業中，有4家來自中國。（觀察者網）

在教育機構申請者中，加利福尼亞大學則以470份已公布專利申請量持續排名第一，清華大學、深圳大學、麻省理工學院和華南理工大學緊跟其後。排名前10的高校中，有五所美國大學，四所中國大學，以及一所韓國大學。

而關於專利的技術領域，計算機技術占比最多，達到8.7%，其次是數字通信、電力機械、醫療技術和測量技術。

談及去年全球專利領域的發展， WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）在公布數據的視頻發布會中指出， 中國迅速成長為了WIPO專利體系的最大申請來源國，亞洲申請也佔了PCT申請總數的一半以上，這突顯了全球創新中心正向東方轉移的長期趨勢。他還認為，中國的成功要歸功於中國推進創新，努力成為更高層次價值經濟體的戰略。

與此同時，2019年，通過WIPO「馬德里體系」提交的國際商標申請增加了 5.7%，達到64400份。通過「海牙體系」提交的工業品外觀設計注冊增加了10.4%，達到21807份。