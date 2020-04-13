【新冠肺炎】非籍人士被指受歧視　外交部：廣東將改進工作方式

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。早前，有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，引發部分國家不滿，尼日利亞眾議長更召見中國駐當地大使表達關切。 中國外交部發言人趙立堅昨晚（12日）再次回應事件。他表示，中非是好朋友、好夥伴、好兄弟。中國政府在疫情防控過程中，對所有外國在華人員一視同仁。針對當前一些非洲朋友的關切，廣東方面高度重視，改進完善工作方式。

有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，甚至被房東趕走。（網上圖片）

趙立堅表示，對於新型冠狀病毒肺炎疫情，中國採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，但隨著國際疫情持續蔓延，中國疫情輸入的壓力不斷加大。

他指出，中非是好朋友、好夥伴、好兄弟。中非友誼是過去幾十年來，雙方在爭取國家獨立和民族解放、致力於發展經濟和改善民生的進程中結下的，歷經風雨考驗。中方在自身抗疫任務艱鉅的情況下，仍通過各種渠道向非盟和非洲國家提供檢測試劑盒、口罩、防護服和護目鏡呼吸機等大量物資。疫情無情人有情。下一步，中方還將繼續向非洲兄弟提供更多力所能及的幫助。

趙立堅稱，中國政府在疫情防控過程中，一貫高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。疫情發生以來，廣東高度重視對包括非洲籍人士在內的所有外籍人士確診病例的救治工作，制定專門方案，作出妥善安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他們的生命安全和身體健康。

廣州12日舉行新聞發布會，稱根據4月10日統計，廣州在住外國人共30768人，其中非洲國家人員4553人。（資料圖片）

「非洲朋友一定會得到公平公正、親切友好的對待」

他續指，針對當前一些非洲朋友的關切，廣東方面高度重視，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務，指定專門酒店供需要醫學觀察的外國人入住，同外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言論等。

趙立堅保證，「非洲的朋友們在中國一定會得到公平公正、親切友好的對待。」外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求。

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廣州19宗非洲籍人士確診

官方數據指出，截至4月11日，廣州市共有119宗境外輸入病例，其中94宗為中國籍，25宗為外國籍，當中又有19宗是非洲籍人士。

早前報道，廣州在疫情防控期間，非洲人被指成為針對對象，部分被業主趕走而淪落街頭。此外，亦有3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持。

非盟和非洲其他國家就類似事件向中國提出關切。其中，非盟主席馬哈馬特（Faki Mahamat）11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。尼日利亞衆議院議長Gbajabiamila就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求對方向北京通報並了解情況，再向其回覆結果。

尼日利亞衆議院議長Gbajabiamila（右）就召見中國駐尼日利亞大使周平劍（左二）。（Twitter）

環時：外籍人士需要的是適應和守規

內地官方《環球時報》則就事件發表社評，稱中國外防輸入的壓力非常大，廣州境外輸入病例的外籍患者中，尼日利亞籍和其他非洲裔人士佔了很大比例，並且已經出現傳染當地居民的案例，這必然會影響當地基層防控人員和老百姓圍繞相關事宜的注意力。然而，防控的基本規定是面向所有人的，來自非洲國家的入境者過去有些沒有被劃入必須集中隔離的範圍，現在對他們的管理也都變嚴了。

社評又指，對於廣州強化的防控措施，包括非洲裔在內的外籍人士都需尊重並且配合。這當中「沒有價錢可以講」。一些外籍人士感覺被「歧視」，實際上他們受到的是中國防控的「國民待遇」，他們需要的是適應，嚴格守規，而不是抱怨和不服從。而美國媒體炒作「中國人看不起非洲人」，這是非常惡毒的，民族和種族之間的隔閡在世界上哪都有，中國一些人對非洲人的偏見從沒有機會變成中國國家或者某個地方的政策。

社評稱，廣州還存在相當一部分非洲裔的非法逗留者，他們尤其增加了當地防控的難度。且由於一些外籍人士配合這種組織的意願嚴重不足，總想讓自己特殊化，大大增加了廣州市防控的複雜性。防止境外疫情的輸入是當下中國的頭等​​大事，希望所有來華的外籍人士都很清楚這一點，不要有任何「搞特殊」的想法。這個過程中，也希望中國公眾保持冷靜。