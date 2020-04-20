【新冠肺炎】特朗普帶頭「問罪」　中國如何應對西方圍攻？

4月16日，美國防長埃斯珀接受採訪稱，很難相信來自中國共產黨的訊息，認為中共一直在誤導美國，疫情爆發初期就不透明。與此同時，美國總統特朗普多次指責中國拖延通報疫情，英國也要求中方解答疫情的來龍去脈，澳洲更呼籲國際社會就此調查，可見至少在口頭上，西方陣營大有群起而攻之的跡象。

華府高官盼製造業回流美國

對於美方質疑，外交部發言人趙立堅提出3個反問：「如果說美方在疫情初期受到誤導或沒有充足的訊息，為甚麼美疾控中心1月15日就發佈了關於新冠肺炎的警告？為甚麼美方1月25日就宣布關閉駐武漢總領館並撤出人員？為甚麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？」

按著時間順序推算，歐美疫情大爆發的轉捩點最早是2月底，當其時武漢以至全湖北並都已封鎖超過1個月，近6千萬人被隔離，中國14億人口處於防疫警戒狀態。官方機關有情報往來，中外傳媒日日頭條報道，如果這樣還不明白新病毒的嚴重程度，作為一國領袖又究竟每天在做甚麼呢？

美國總統特朗普。（資料圖片）

在這關鍵的一個月，特朗普一直試著大事化小，小事化無，盛讚中國防疫有方之餘，還表示新病毒對美國威脅不大，他手下的華府高官更幸災樂禍，期望疫情促使製造業回流美國，另外傳出有屬共和黨的國會議員表示，疫情有助於激發中國人民反抗政府之心。

海外沒有防火長城阻資訊流通

一國的政府控制一國的政權，負責掌握國內外局勢以保護國民，若果出事前抱持事不關己、隔岸觀火的態度，出事後卻說要追究他國政府的責任，那麼誰才是這個國家的執政者呢？無論是判斷錯誤，抑或自認被欺騙，任何政府都要為本國情況負上最大責任，一出事就翻倒在地大吵大鬧只會顯得小器兼幼稚。

毋庸諱言，內地各級政府都涉嫌瞞報漏報疫情，並且錯判形勢，其中湖北和武漢領導層更成為眾矢之的，匿名衛健委專家直斥其講大話，而省市一把手亦均被免職。尤為甚者，有醫護人員於12月底就不明疫情私下示警，居然被公安拘留訓誡，中央官媒更大肆報道「造謠者」的下場。

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「未有明顯的人傳人證據」和「可防可控」已成為街知巷聞的笑話，被訓誡的眼科醫生李文亮染疫身亡亦一度觸發網上輿情，各機關如何弄虛作假、箝制言論和推卸責任均紀錄在案。本國政府無可避免要向本國國民負責，為疫情其間的各種過失「埋單」，但這是否他國大興問罪之師的理由呢？

海外地區沒有防火長城，早在疫情大爆發前就有渠道得知上述情況，內地數據和資訊有缺陷也不是突發新聞，拖了那麼長時間也不警醒又可以怪誰呢？相比之下，當初牆內國民選擇或只能相信黨政機關的講法，內媒不是噤聲就是粉飾太平，資訊渠道都受制於線上線下輿論管控，可說是被蒙著眼一頭栽進疫情。

不自吹自擂也不蹚陰謀論渾水

觀乎疫情較受控的地區，不外乎兩大法寶：公民有防疫意識和足夠裝備，政府有動員全國上下的籌組能力。政府那邊不用多講，由日本到法國，再由美國到巴西，好聽一點就是謀定而後動，難聽一點就是不當一回事，至於社會反應，儘管受益於資訊流通，又有多少歐美民眾在出事前自覺戴口罩和保持社交距離呢？

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特朗普對著一個主權國家，說要派員調查，在未經雙方協商下完全是荒天下之大謬，但這也是他慣常的競選手法，講出難以置信的話、動員己方支持者、將場內氣氛愈搞愈烈。是次疫情無可避免會損害中國形象，但海外民眾的眼睛主要都是盯著自己的政府，有多大的不滿都先投射於自家領導人。

儘管引起猜忌與懷疑，中國的醫療外交整體收得成效，在歐洲和非洲均是主要援助來源。實則與對內防疫同理，中國外交以實事求是為本，回絕有損主權的要求，凡事以「國際合作」和「科學驗證」為口徑，不自吹自擂，不蹚陰謀論的渾水，以實際行動負上相應責任，那麼一時三刻的鬥嘴怎看都動搖不了政經地位。