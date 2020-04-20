【新冠肺炎】特朗普帶頭「問罪」　中國如何應對西方圍攻？

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4月16日，美國防長埃斯珀接受採訪稱，很難相信來自中國共產黨的訊息，認為中共一直在誤導美國，疫情爆發初期就不透明。與此同時，美國總統特朗普多次指責中國拖延通報疫情，英國也要求中方解答疫情的來龍去脈，澳洲更呼籲國際社會就此調查，可見至少在口頭上，西方陣營大有群起而攻之的跡象。

華府高官盼製造業回流美國

對於美方質疑，外交部發言人趙立堅提出3個反問：「如果說美方在疫情初期受到誤導或沒有充足的訊息，為甚麼美疾控中心1月15日就發佈了關於新冠肺炎的警告？為甚麼美方1月25日就宣布關閉駐武漢總領館並撤出人員？為甚麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？」

按著時間順序推算，歐美疫情大爆發的轉捩點最早是2月底，當其時武漢以至全湖北並都已封鎖超過1個月，近6千萬人被隔離，中國14億人口處於防疫警戒狀態。官方機關有情報往來，中外傳媒日日頭條報道，如果這樣還不明白新病毒的嚴重程度，作為一國領袖又究竟每天在做甚麼呢？

美國總統特朗普。（資料圖片）

在這關鍵的一個月，特朗普一直試著大事化小，小事化無，盛讚中國防疫有方之餘，還表示新病毒對美國威脅不大，他手下的華府高官更幸災樂禍，期望疫情促使製造業回流美國，另外傳出有屬共和黨的國會議員表示，疫情有助於激發中國人民反抗政府之心。

海外沒有防火長城阻資訊流通

一國的政府控制一國的政權，負責掌握國內外局勢以保護國民，若果出事前抱持事不關己、隔岸觀火的態度，出事後卻說要追究他國政府的責任，那麼誰才是這個國家的執政者呢？無論是判斷錯誤，抑或自認被欺騙，任何政府都要為本國情況負上最大責任，一出事就翻倒在地大吵大鬧只會顯得小器兼幼稚。

毋庸諱言，內地各級政府都涉嫌瞞報漏報疫情，並且錯判形勢，其中湖北和武漢領導層更成為眾矢之的匿名衛健委專家直斥其講大話，而省市一把手亦均被免職。尤為甚者，有醫護人員於12月底就不明疫情私下示警，居然被公安拘留訓誡，中央官媒更大肆報道「造謠者」的下場。

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「未有明顯的人傳人證據」和「可防可控」已成為街知巷聞的笑話，被訓誡的眼科醫生李文亮染疫身亡亦一度觸發網上輿情，各機關如何弄虛作假、箝制言論和推卸責任均紀錄在案。本國政府無可避免要向本國國民負責，為疫情其間的各種過失「埋單」，但這是否他國大興問罪之師的理由呢？

海外地區沒有防火長城，早在疫情大爆發前就有渠道得知上述情況，內地數據和資訊有缺陷也不是突發新聞，拖了那麼長時間也不警醒又可以怪誰呢？相比之下，當初牆內國民選擇或只能相信黨政機關的講法，內媒不是噤聲就是粉飾太平，資訊渠道都受制於線上線下輿論管控，可說是被蒙著眼一頭栽進疫情。

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不自吹自擂也不蹚陰謀論渾水

觀乎疫情較受控的地區，不外乎兩大法寶：公民有防疫意識和足夠裝備，政府有動員全國上下的籌組能力。政府那邊不用多講，由日本到法國，再由美國到巴西，好聽一點就是謀定而後動，難聽一點就是不當一回事，至於社會反應，儘管受益於資訊流通，又有多少歐美民眾在出事前自覺戴口罩和保持社交距離呢？

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特朗普對著一個主權國家，說要派員調查，在未經雙方協商下完全是荒天下之大謬，但這也是他慣常的競選手法，講出難以置信的話、動員己方支持者、將場內氣氛愈搞愈烈。是次疫情無可避免會損害中國形象，但海外民眾的眼睛主要都是盯著自己的政府，有多大的不滿都先投射於自家領導人。

儘管引起猜忌與懷疑，中國的醫療外交整體收得成效，在歐洲和非洲均是主要援助來源。實則與對內防疫同理，中國外交以實事求是為本，回絕有損主權的要求，凡事以「國際合作」和「科學驗證」為口徑，不自吹自擂，不蹚陰謀論的渾水，以實際行動負上相應責任，那麼一時三刻的鬥嘴怎看都動搖不了政經地位。

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