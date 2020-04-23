【方方日記】疫情中國湧動的思潮：開明知識分子和改革開放派

《方方日記》，英文版名Wuhan Diary，由武漢女作家方方以日記的方式記錄了中國疫情中武漢封城後的故事。2020年1月25日起，方方在中國的網絡新浪微博上每天撰寫「方方日記」，記錄她本人在疫情中的所聞所感，共持續到3月25日，一共60篇。方方日記自發表之初，國內便對它爭議不斷，但主流仍是以支持為主，認為她書寫了封城期間武漢人的心聲。

而2020年4月8日，消息爆出《方方日記》的英文與德文版將分別由美國哈珀克林斯出版社（Harper Collins）和德國霍夫曼坎普出版社（ Hoffmann und Campe）在近期發行，目前已在亞馬遜網站上開始預售。消息一出立即在中國網上激起了巨大爭議和輿論分裂，大批方方曾經的支持者亦開始反對方方，甚至有不少人指責她「背叛者」、「抹黑國家形象」。

為何《方方日記》在前後期遭遇如此巨大的反轉？方方究竟該不該在國外出版這部在人們看來記錄了中國地方政府在疫情初期「罪證」的作品？言論自由究竟和國家利益是否衝突，知識分子在個人與國家之間是否存在張力？圍繞方方日記及其出版，在中國社會掀起了許久未曾有過的爭議，體制內的開明知識分子、極左派、民粹民族主義者、傳統自由派、新時代國家主義者、小粉紅……幾乎所有思想傾向的觀點都隨之噴湧而出，一時間綻放出中國社會的複雜思潮。

體制內開明知識分子（傳統改革開放派）

方方本人其實屬於體制內傳統的開明知識分子，或者說他們屬於改革開放派。他們多從毛澤東時代長大，經歷過大躍進和文化大革命，並對這些苦難記憶猶新，反對從毛澤東時代後期遺傳下來的極左傾向，要求進行全面的經濟、社會、政治的改革和現代化。

而他們成就於改革開放的時代，並在這個體制之中佔據一定的社會地位，比如方方本人就是前湖北省作家協會的主席。因此，他們對體制保持善意的批評和監督，相信體制總體是好的，但對體制內的弊端保持大膽的批評和建議，比如要求對此次新冠疫情初期的武漢政府官員的失職進行追責等，但他們的總體主張依然是在現有體制架構內，認同改革開放以來的國家走向。

比如方方在日記中對武漢疫情的記錄，對政府的批評和追責，儘管有不少悲觀色調，但總體言論仍是體制內可以接受的批評尺度。這也是她的日記總體上能在網上正常流傳的一個關鍵原因。方方在接受採訪時亦說過，「官方有人找過我」，「至少從表面上看，他們對我的觀點表示了認同」。

方方的支持者很多也屬於這一派別，他們有普通的民眾，也有許多體制內的知識分子和媒體。比如許多網友評論，認為方方的日記反映了疫情重災區武漢社會真實的一面，「是難得講真話的」，不少國內媒體也表達「方方日記」是武漢封城期間的「社會良心」。

而眾多體制內的學者、作家、教授也紛紛表達類似觀點，對方方進行聲援。再如中國知名作家、中國人民大學教授閻連科寫道，「要感謝方方，是她撿起了作家和文學掉在地上的臉」，以此向方方表達敬意。武漢華中師範大學教授唐翼明說道，「中國的知識分子，怎麼能夠在這樣的事情上沒有自己的立場，沒有自己的看法，不敢說話呢？方方是最出色的『戰地記者』！」

體制內開明的知識分子如同方方，即便是對中國防疫早期的表現不滿，對中國政治體制的弊端、對官僚主義和形式主義的批評，都出於他們對改革開放以來體制的認同，以及對在體制內進行改革可能性的希望。

未完待續：

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