美國發表特別301報告　中國連續16年列「優先觀察」名單

美國貿易代表處（USTR）周三（29日）發布年度《特別301報告》（Special 301 Report），將中國、印度、俄羅斯等10個國家列入「優先觀察」名單，其中中國是連續16年被列入。 此外，內地網購平台淘寶網再次被列入「惡名市場」，報告指出，「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。」

中國連續16年列「優先觀察」名單。圖為深圳海關在跨境電商和寄遞渠道查獲的侵權假冒商品。（中新社）

《特別301報告》是USTR就世界各國的智識產權保護發表的年度報告，被USTR認定沒有充分或有效保護和執行知識產權，或拒絕美國創新業界進入市場的國家，會列入觀察名單。在報告中，共有33個國家被列入觀察名單，中國、印度、印尼、俄羅斯等10國屬「優先觀察名單」，其餘23國則包括巴西、加拿大、越南等。

報告中強調，美中兩國去年（19年）達成歷史性協議，當中要求中國落實保護知識產權，可是報告要求中國當局繼續在網上及實體市場，落實保護知識產權、打擊盜版及保護私隱。

報告也點名包括香港等地盜版猖獗。（中新社）

點名港台等地盜版猖獗

針對被列入觀察名單的國家，USTR將加強雙邊合作以解決知識產權問題，如果該等國家未能解決美國提出的問題，USTR將採取適當的行動，包括根據《貿易法》第301條、世界貿易組織（WTO），或其它貿易協議的爭端解決程序採取法律行動。

不過，報告也點名包括台灣、中國大陸、香港、新加坡、泰國等地盜版猖獗，透過訂閱式營利性服務提供串流影音服務。報告更直指中國是這類串流服務製造中心。

報告指，淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。（網上圖片）

淘寶網等被列入惡名市場

美國同時公布年度《假冒和盜版惡名市場報告》（The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy），將38個網上市場及34個實體市場列入惡名市場，淘寶網繼續被列入，報告指：「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。」

榜上有名的還有敦煌網、拼多多等。總部設在新加坡，但伺服器被指設於大陸的蝦皮購物亦被列入。伺服器在台灣的簡體字影片網站「電影天堂」（DYTT8），同被列在報告中，指稱這是全球最受歡迎的非英語盜版網站，提供非法電影、電視節目、音樂。不過，騰訊的微信今年則被除名。

中國外交部發言人趙立堅表示，中國已經成為創新和知識產權大國。（資料圖片）

此外，USTR將五個亞馬遜平台列入惡名市場，其中包括加拿大、法國、德國、印度和英國。報告說，亞馬遜網站平台被列入的原因是誤導賣家信息，以及「冗長且繁瑣的」假冒商品移除流程。

針對知識產權保護，中國外交部本月曾指，中國政府高度重視知識產權保護，從加強頂層設計、完善法律法規、改革體制機制、加強司法和行政保護等方面，採取切實措施。未來，中國將繼續推動創新發展，進一步強化知識產權保護，更大力度加強知識產權保護國際合作。