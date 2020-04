美國發表特別301報告　中國連續16年列「優先觀察」名單

美國貿易代表處(USTR)周三(29日)發布年度《特別301報告》(Special 301 Report),將中國、印度、俄羅斯等10個國家列入「優先觀察」名單,其中中國是連續16年被列入。 此外,內地網購平台淘寶網再次被列入「惡名市場」,報告指出,「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。」

中國連續16年列「優先觀察」名單。圖為深圳海關在跨境電商和寄遞渠道查獲的侵權假冒商品。(中新社)

《特別301報告》是USTR就世界各國的智識產權保護發表的年度報告,被USTR認定沒有充分或有效保護和執行知識產權,或拒絕美國創新業界進入市場的國家,會列入觀察名單。在報告中,共有33個國家被列入觀察名單,中國、印度、印尼、俄羅斯等10國屬「優先觀察名單」,其餘23國則包括巴西、加拿大、越南等。

報告中強調,美中兩國去年(19年)達成歷史性協議,當中要求中國落實保護知識產權,可是報告要求中國當局繼續在網上及實體市場,落實保護知識產權、打擊盜版及保護私隱。

報告也點名包括香港等地盜版猖獗。(中新社)

點名港台等地盜版猖獗

針對被列入觀察名單的國家,USTR將加強雙邊合作以解決知識產權問題,如果該等國家未能解決美國提出的問題,USTR將採取適當的行動,包括根據《貿易法》第301條、世界貿易組織(WTO),或其它貿易協議的爭端解決程序採取法律行動。

不過,報告也點名包括台灣、中國大陸、香港、新加坡、泰國等地盜版猖獗,透過訂閱式營利性服務提供串流影音服務。報告更直指中國是這類串流服務製造中心。

報告指,淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。(網上圖片)

淘寶網等被列入惡名市場

美國同時公布年度《假冒和盜版惡名市場報告》(The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),將38個網上市場及34個實體市場列入惡名市場,淘寶網繼續被列入,報告指:「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。」

榜上有名的還有敦煌網、拼多多等。總部設在新加坡,但伺服器被指設於大陸的蝦皮購物亦被列入。伺服器在台灣的簡體字影片網站「電影天堂」(DYTT8),同被列在報告中,指稱這是全球最受歡迎的非英語盜版網站,提供非法電影、電視節目、音樂。不過,騰訊的微信今年則被除名。

中國外交部發言人趙立堅表示,中國已經成為創新和知識產權大國。(資料圖片)

此外,USTR將五個亞馬遜平台列入惡名市場,其中包括加拿大、法國、德國、印度和英國。報告說,亞馬遜網站平台被列入的原因是誤導賣家信息,以及「冗長且繁瑣的」假冒商品移除流程。

針對知識產權保護,中國外交部本月曾指,中國政府高度重視知識產權保護,從加強頂層設計、完善法律法規、改革體制機制、加強司法和行政保護等方面,採取切實措施。未來,中國將繼續推動創新發展,進一步強化知識產權保護,更大力度加強知識產權保護國際合作。