新冠肺炎｜人民日報「鐘聲」連續5日批評美國　官媒全方位出擊

新冠肺炎席捲全球，美國多次指責中國沒有及時公開透明地披露疫情，有美方官員要求中國為此承擔責任。 官媒《人民日報》5月4日（周一）署名「鐘聲」發文批評美國以「人權」為名向中國發難，卻漠視「生命至上」，這是「鐘聲」連續第5日發文批評美國。據了解，「鐘聲」是「中國之聲」的簡稱，《人民日報》以此為筆名發表國際評論。 除《人民日報》外，新華社、央視等各官媒近日亦發文批評美國。

新冠肺炎席捲全球，美國多次指責中國沒有及時公開透明地披露疫情，美方要求中國為此承擔責任。（資料圖片）

《人民日報》5月4日「鐘聲」的文章題為《漠視「生命至上」何談人權——造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義》，批評近日7名美國共和黨參議員致函聯合國秘書長古特雷斯，誣告中方在應對疫情中「犯了最嚴重的侵犯人權行為」，是「選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難」。

文章又指，拿有些人鼓吹的所謂「人權」向中國發難，是對自身失責的掩蓋，並批評美國抗疫不力。文章稱，美方一向自詡「世界人權衛士」，實則人權紀錄劣跡斑斑。「在國際社會抗擊疫情的關鍵時刻，美國卻暫停對世界衛生組織的資助，以退出世衛組織相威脅，這又是哪家的人權？美國執意對伊朗、古巴、委內瑞拉等國進行制裁，嚴重干擾了這些國家的抗疫努力，這又是哪家的人權？」文章批評美國漠視「生命至上」、拋開「救人第一」，空喊人權。

這是「鐘聲」連續第5日發文批評美國。5月3日的文章題為《追責索賠鬧劇是文明之恥─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（三）》，5月2日的文章題為《「甩鍋」豈能拯救生命─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（二）》，5月1日的文章題為《污名化是危險的「政治病毒」─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（一）》，4月30日的文章題為《這樣的拙劣表演還要持續多久？》。

各官媒發文批評白宮首席策略長班農（Steven Bannon）。（資料圖片）

央視新華社皆發言反擊美國

此外，央視《新聞聯播》3日刊發題為《口出狂言的反華急先鋒班農唯恐天下不亂》的國際銳評，以「美國極右民粹分子」及「頑固反華分子」形容前白宮首席策略長班農（Steven Bannon），指班農妄稱中國要對這場流行病承擔經濟責任，是「無視事實和法理，口出狂言，強行『甩鍋』中國，唯恐天下不亂，毫無道德廉恥」。

新華社4日發表題為《看清美國「疫鬧」的真面目》的新華時評，批評班農四處兜售「中國實驗室製造病毒」、「中國責任論」、「中國賠償論」之類的陳詞濫調，大有把「疫鬧」進行到底的架勢。文章指，班農之流的謬論罔顧事實、顛倒黑白、邏輯不通，不符合科學常識與國際法原則。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。（資料圖片）

《光明日報》4日也發表題為《拿病毒起源栽贓陷害只會自食苦果》的評論文章，指蓬佩奧之流在新冠病毒起源問題上的所作所為，可以說與美國當年栽贓伊拉克擁有生化武器問題上的做法如出一轍。蓬佩奧之流之所以將疫情政治化，不斷進行各種甩鍋，並熱衷對新冠病毒起源問題進行各種所謂「國際調查」，並不是為了探究真相，因為世衛組織及各國科學家早已揭示了真相，他們的直接目的是轉移美國民眾和輿論的視線，為自身應對疫情不力尋找替罪羊。同時，他們這麼做，根本目的是著眼於長遠對華戰略競爭，借疫情對中國進行各種輿論抹黑、外交孤立、戰略打壓。

（綜合報道）