任正非：華為受美國制裁及新冠疫情影響微　開拓歐洲市場成就感大

華為創辦人兼總裁任正非早前接受《南華早報》採訪，談到華為在新冠肺炎疫情和美國制裁下的影響、華為開拓海外市場的成就和困難等話題。本周一（11日），華為內部討論區「心聲社區」發布了這份採訪紀要。

「疫情對華為影響微乎其微」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，任正非表示，「美國制裁對我們有影響，但不大；疫情對我們有影響，也不大。影響是微乎其微的，可以扛過去。」

他指出，疫情下華為增長沒有像以前那麼迅猛，但華為已恢復90%多的正常生產和研發。農曆新年期間在員工都在加班，希望趕在美國可能加大對華為的制裁前，保障生產的連續性。任正非還說，除了湖北之外，華為在全球幾乎沒有感染新冠肺炎的員工，而且染病人員很快都康復了。

2019年5月29日，由華為海思設計的鯤鵬920晶片組上展示了HI1710 BMC管理晶片。（Reuters）

「制裁華為只是美國少數人意見」

談及美國政府制裁華為，任正非指這是「少數人意見」，不代表全美國人民，也不代表美國的企業。他強調，華為和美國企業及科技節的合作很真誠，又指不能有狹隘主義，「還是要認真向美國學習，因為它最強大」。

被問及華為是否有能力完全將供應鏈去美國化時，任正非表示「這是不可能的」。他說，華為目前還是大量購買美國的器件，只是如果美國政府提高標準，有一部分需要替代，但大部分美國晶片廠家還是在銷售，不會不銷售。

至於華為是否有一整套晶片替代方案，任正非稱，華為能完全自己供應自己，但目前仍要買美國企業的晶片。「我們自己也能生產，但是也要買別人的，這是我們能活下來的基礎，不因為我們生產的晶片便宜，就不買別人的。萬一有天我們不行了，別人也不賣給我們，我們不就死了？所以，同時購買，即使我們有了也要購買，互為備份。」

華為公司的法國首家旗艦店3月5日在巴黎開業，這是華為在歐洲地區營業的第四間旗艦店。

「海外市場成就感最大的是歐洲」

華為的業務遍布全球，任正非在受訪時表示，中國是華為最大的市場，至於海外市場成就感最大的是歐洲，並稱基本所有的歐洲國家都很喜歡華為。但他同時提到，華為在一些貧窮國家開發業務時遇到困難，並指華為要為全世界人民服務，「不能說哪兒賺錢多就去哪，不賺錢的地方也要去。」

中國正積極推動「一帶一路」倡議，但任正非表示，華為的客戶相對「一帶一路」基本建設投資規模太小，所以華為和「一帶一路」沒有耦合關係。

「不稱職的父親」

談及家庭生活時，任正非也提到被扣留在加拿大的女兒孟晚舟。他表示，自己最近和孟晚舟通電話是在農曆新年前，「她的丈夫和媽媽一直陪她，因此我不擔心。」任正非又坦承，他不是稱職的父親，也不是稱職的家庭成員，指自己把精力都用在公司裡面，是人生很大的一個遺憾。

關於孟晚舟案件，任正非說，他相信加拿大法律的公開、公平和公正，相信通過律師與法庭交涉，加拿大司法系統能解決這個問題。

2020年1月，華為創始人任正非在達沃斯世界經濟論壇年會期間表示，美國對於華為的發展是「過份憂慮」。（Reuters）

華為沒有「996」也沒有「007」

談到企業文化，有員工批評了華為的「狼文化」，說科技領域有「996」的說法，華為似乎「007」，即0點工作到0點，每周7天，沒有休息的時間。任正非稱，華為沒有「996」也沒有007。

關於「狼文化」，他指出，狼有三個特點：敏感性、團隊性、不屈不撓性。對市場的敏感、對客戶需求的敏感、對新技術的敏感，代表一種敏銳的認識。狼不是單獨出擊，而是群體作戰，代表了團隊精神。拼死拼活也要做成這件事就是不屈不撓。

關於退休時間表，任正非表示，徹底退休是遲早會發生，至於什麼時候退出，會找一個合理的審時度勢的時候。「現在我不是華為的精神領袖，而是傀儡領袖。我在這兒像傀儡一樣，輪值、常務董事會……各種機構努力在運作，我就像泥菩薩在廟裏，象徵性意義。」

「砸得越多，賣得越多」

香港反修例運動期間，華為店舖遭到部分激進示威者毀壞。任正非表示，「你砸爛一個手機，不就可以再多生產一個嗎？砸得越多，賣得越多。」

他指出，類似事件歷史上也發生過。英國是世界紡織工業最發達的國家，200年前英國工人也砸碎過紡織機器，但最終社會還是要往前發展了，而不是靠毀壞什麼東西就可能換來一個新機會。