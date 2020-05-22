民進黨前中國事務部副主任：北京是否對台「重新閲卷」是兩岸關鍵

台灣總統蔡英文5月20日正式開始第二個任期，並發布了就職演說。她的演說同步揭櫫未來四年的兩岸政策主軸。 兩岸政策協會秘書長、民進黨前中國事務部副主任張百達向《多維新聞》分析蔡英文講話，強調蔡英文在演說中提及《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，是對北京的善意，且主觀上並沒有加入美國抗中行列的意願；張百達認為，蔡英文球已丟出，接下來的就是看北京願不願意正面回應，是要在中美戰場外，另開兩岸戰場，還是「重新閲卷」，重啟兩岸之間的交流對話。

兩岸政策協會秘書長張百達認為，蔡英文已對北京釋出善意。（洪嘉徽／多維新聞）

張百達接受《多維新聞》訪問，將蔡英文的這份講稿分成四個面向來分析。

首先，描述兩岸的篇幅雖不多，但傳達了重要元素，包括重申《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，這兩部法律是兩岸重要的「政治連接點」，其中隱含了特殊的政治意涵在裏頭，因此，儘管蔡英文這次沒有講如四年前「九二會談歷史事實」，但既然蔡英文已經講了《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，張百達認為就不需要再特別重複。

蔡英文主觀不願加入美國抗中行列

其次，張百達主張，蔡英文表達出願意維持兩岸和平穩定的意願，而這個意願是重要的戰略保證。從外部環境來講，現在中美貿易對抗加劇，蔡英文這句話表達了某種潛在意涵，就是在中美貿易對抗的背景下，蔡英文並不希望兩岸擦槍走火、對抗加劇，儘管從北京的角度來看，美國在打台灣牌，但這跟台灣要不要加入美國的抗中行列是兩件事情。張百達認為，目前看起來，蔡英文基本上沒有這個主觀意願，因為民進黨和蔡英文，都了解中國大陸的關切。再從內部環境來看，講稿中觸及修憲議題，大陸很自然會關心民進黨是否踩紅線、搞漸進式台獨，但既然蔡英文已說出維持兩岸和平穩定的承諾，在憲改議題上就已做出「範圍的框定」，比較明確的是18歲公民權的下修，或者是考試院、監察院的定位，這些議題都不涉及更改國號、領土範圍，屬台灣政府的治理範疇，大陸應該要避免誤判。

蔡英文2020年的就職演說，提及《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，兩岸立場維持2016年的態度。（中央社）

另外，張百達觀察，蔡英文透過就職演說場合，拋出願意重啟兩岸對話的態度，「這本身就是一個善意」，張百達指出，兩岸如果要謀求長遠相處之道，避免對立分歧擴大，那兩岸就要想辦法恢復交流、對話，兩岸只有坐下來談，才能思考、面對、處理存在彼此間的政治分歧。張百達並不諱言，北京方面願不願意正面解讀蔡英文的講稿，思考兩岸重啟對話的利基，這是大陸方面要去考慮的。

張百達冀盼北京能從自身的內外情勢來思考，究竟兩岸關係降温，避免彼此間的對抗衝突，是好還是不好，或者是讓美國繼續打台灣牌，在中美對抗加劇的情況下，台美關係繼續升温，北京如果反向操作，繼續對台灣施加更大的壓力，最後北京除了要面對中美戰場，也會在台海開闢第二戰場，這個戰場包括軍事上、政治上的對抗，或者是彼此間的內耗，這樣的狀況對大陸處理當前的挑戰、對未來四年的兩岸關係，好還是不好？

共同體是中性去政治化描述

至於蔡英文演講提及的命運共同體，張百達認為，共同體的概念可以有很多解讀和想像，可以是國家、城邦、政治實體或非政府組織，是一個去政治化的描述，特別是蔡英文不用「台灣是一個國家」這種論述，倒是令人感到意外。

他強調，共同體是一箇中性去政治化的描述，避開了很多敏感問題，這也是善意的一種。此外，兩岸分治本是客觀現實，蔡英文在講稿裏面提了70年這個字眼，台灣內部一些人，例如前國民黨主席洪秀柱說，蔡英文是在去中國化、去中華民國化，但問題是蔡英文說「她是中華民國總統」，中華民國於1911年開始，但台灣從1911年到1945年間，並不在中華民國的版圖裏，是日本的領土，單純用70年的論述去一刀切，「是一種黨派偏見」。

台灣總統蔡英文（前中）21日上午前往台北市圓山國民革命忠烈祠致祭。（中央社）

綜觀蔡英文這次的就職講稿，兩岸部分大體上重申2016年就職演說的基調，但四年前僅獲得北京一句「未答完的答卷」，外界當如何期待四年後的捲土重來，台灣能獲得不同的答案？張百達對此坦言，這是一個重要、難答的題目，從環境上來看，四年前和現在的環境並不一樣，如果說當年大陸給予的是「未答完的答卷」，那北京是否應該考慮「重新閲卷」？因為北京關切的議題，包括凍結台獨黨綱的問題，民進黨在2019年的全代會上已經處理；前陣子民進黨立委提案刪除《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》的「國家統一前」文字，也都處理掉了，這都符合蔡英文所說「會負責承擔穩定台海的責任」，張百達再一次提醒，兩岸後續發展嚴格來說，不全然取決於台灣方面，大陸是否有正面回應，也很重要。

至於蔡英文是否因為拿了破紀錄的817萬張選票，外加中美對抗格局下，台美關係升温，手上握有較多的「籌碼」，才選擇用跟四年前一樣的條件和北京談？張百達表示，他不會用「籌碼論」來看待蔡英文的今次的就職談話，應該要注意的是，蔡英文在談話中釋放了一定的善意，兩岸之間如果「求同存異」，北京完全可以看到兩岸重啟交流對話的基礎，「是要不要的問題，不是有沒有的問題」。他並補充，儘管蔡英文這次就職演說，觸及兩岸的部分較少，但這不代表兩岸議題不重要，因為內部推動改革，都需要一個穩定的外部環境才有利推動，所以反過來說，兩岸問題其實是蔡英文接下來的任期中，最重要的議題。

蔡英文視察嘉義空軍基地。（台灣總統府）

大陸不能只看到台灣反擊

張百達最後透露，許多大陸學者看台灣或民進黨，都只看到一些比較強硬的動作，認為台灣挑釁大陸，但如果從台灣的角度來看，過去四年來，大陸對台灣所施加的政治、軍事壓力，包括前段時間的文攻武嚇，「大陸要去反思，台灣為何有時候會有些反擊」，不能只看到台灣的反擊，但對自己的所言所行，都毫無反思，因為兩岸關係大體來講，是一個雙方互動的結果，所以關鍵是，究竟雙方能「以善意增進善意，以善意回應善意」，讓兩岸走在一個比較能良性發展互動的方向，或者是陷入對抗、敵意，陷入敵意螺旋的陷阱裏頭，「不能都只怪台灣，卻覺得自己所言所行都合理，不需要為兩岸關係負責，或承擔一部分責任」。