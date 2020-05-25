港版國安法｜駐英大使指立法具3大意義　促英方停止干涉香港事務

全國兩會正在北京召開，「港版國安法」提交人大審議。國際社會也十分關注此次立法，據報英國首相約翰遜（Boris Johnson）已有「秘密計劃」向港人提供庇護。 中國駐英國大使劉曉明周日（24日）接受央視訪問時表示，這次人大會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，非常重要，非常及時，刻不容緩，在外交層面有三大重要意義。

劉曉明出席中央電視台「雲上會」節目談及「港版國安法」。（中國駐英國大使館網站）

劉曉明稱，首先是填補了香港回歸以來維護國家安全立法的漏洞和缺失。他指出，香港回歸23年來，基本法第23條立法一直沒能完成，而且被嚴重地污名化、妖魔化，香港相關的法律也長期休眠，導致香港特區在維護國家安全方面實際處於一種「不設防」的狀態。這次全國人大以立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞，有理有力有據，為「一國兩制」行穩致遠築牢了制度根基和安全堤壩。

第二是提升中國應對外部勢力干涉的能力。劉曉明表示，草案特別指出堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港的事務，採取必要措施予以反制。他指這是對應去年6月香港爆發的反修例風波。

如果沒有外部勢力的插手和干涉，香港局勢絕不會發展到這樣嚴峻的地步。一些外國勢力通過各種方式公開干預香港事務，與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張，利用香港從事危害我國國家安全的活動，嚴重衝擊香港國土安全、政治安全、公共安全，嚴重危害香港法治和市民生命財產。現在到了必須要制止這種情況的時候。香港維護國家安全立法，使我們「反干預」工作腰杆更硬、底氣更足、方法更多、手段更豐富。 中國駐英國大使劉曉明

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。（資料圖片／路透社）

劉曉明稱，第三層意義是鞏固了開展涉港外交的制度支撐。他指此次立法為中國在外交戰線上維護國家安全增添了底氣和信心。由於歷史原因，英國和香港有密切關係，劉曉明認為，反修例風波以來，英方的有些做法干涉了香港的內部事務，也損害了中英關係。

他表示，英國輿論和政客對這次立法發出了一些噪聲，中方已闡明立場，讓他們認真仔細地閱讀立法，準確理解立法有關內容。「我們要求他們應該客觀公正看待立法問題，尊重中方立場和關切，尊重中國的核心利益，停止干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定、有利於中英關係的事情，而不是相反。」

（綜合報道）