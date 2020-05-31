美國示威｜胡錫進：美國政客可以在自家門口欣賞「美麗的風景線」

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法死亡事件，引發全國多個地方示威。 官媒《環球時報》總編胡錫進今日（31日）在微博發文諷刺美方政客早前支持香港反修例示威的言論，表示「佩洛西所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。

非裔漢因警方過度暴力執法致死，導致美國多處發生示威或騷亂：

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胡錫進所指的「美麗的風景線」，實際是來自美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的言論。她曾在2019年6月香港反修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

胡錫進表示，「縱火警察局，打砸店鋪，封鎖道路，攻擊警察，破壞各種公共設施，美國各地發生的這一切就像是香港那些暴徒潛入美國各地親手幹的一樣」。

紐約的示威者與警方發生衝突期間，有警車突然加速撞向人群，導致多人受傷：

胡錫進又稱，「要問佩洛西和蓬佩奧們，中國政府和全國人大是否應該立刻發聲明支持美國黑人和底層民眾的反抗？因為似乎只有北京這樣做，才能為華盛頓接下來給香港的暴徒們點讚叫好做出道義鋪墊。否則的話，如果我們不支持美國現在發生的反抗，華盛頓接下來的香港牌還怎麼打啊？」

胡錫進又指，美國的種族歧視和社會不平等這些基本矛盾向來嚴重，看看新冠肺炎死了多少窮人、少數族裔，就一目了然。美國出騷亂的機率要比中國大得多，華盛頓的一些政客怎麼敢把外國的騷亂公然定義成「美麗的風景線」，這不是拿自己國家的長治久安開玩笑嗎？胡錫進稱，「因為想搞中國就冒這樣的傻氣，如此利令智昏。不信就走著看，未來究竟是中國出亂子多，還是美國出亂子更多。」

（綜合報道）