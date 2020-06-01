內地就業形勢嚴峻　李克強山東煙台考察小微企業及地攤經濟

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致內地就業形勢日趨嚴峻。國務院總理李克強今天（6月1日）赴山東省煙台市藍色智谷科技園區考察，了解金融支持穩企業保就業政策落實情況。

中國政府網發布消息稱，一位從事「互聯網+教育」的小微企業主表示，大家遇到的普遍難題是沒有固定資產，授信額度只能給到500萬元人民幣。

獲知這家企業員工30％是博士和碩士，其餘均為本科以上，李克強對隨行的央行行長易綱說，像這樣的「雙創」企業屬於新業態，大多是輕資產、重智力。金融機構不僅要把知識產權作為融資擔保依據，而且要研究將人力資本作為授信額度擔保的重要依據。

李克強與中小微企業主交流。（中國政府網）

李克強表示，以此個例作為研究解決這一問題的樣本，不只為了這一家企業，而是為了解決全國更多這樣小微企業的融資難題。

上述小微企業主表示，如果這一政策能夠落實，今年將再招500名以上大學生。李克強隨即表示，會給予更大的支持。他指出，今年中國大學畢業生再創歷史新高，達到874萬人，希望各個企業都能多招一些人，特別是大學生，關鍵時候拉他們一把，國家會給企業更大的財政金融支持。

李克強今天上午還考察煙台一處老舊小區。在小區對面，許多商戶在店門前擺起了攤位。他來到一家熟食攤前，問攤主疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免，員工工資能否照發等。

攤主說，疫情期間生意幾乎沒了，但房租減免了4個月，總算渡過了難關。現在經營基本恢復了正常，加上又允許在店外擺攤，很受市民的歡迎，人氣慢慢回來了。李克強指出地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好。政府會給予支持。

儘管中國政府對就業問題很重視，通過向維持僱用的企業返還失業保險費等措施，反覆敦促企業避免裁員。但今年內地就業形勢復雜嚴峻。國家統計局數據顯示，全國城鎮調查失業率略有上升。2020年4月全國城鎮調查失業率為6.0%，比3月份上升0.1個百分點。而據國家教育部公布數據，2020年高校畢業生數量達874萬，比往年增加40萬，創歷史新高。疫情的動向和政策應對，就業有可能成為中國經濟最大的擔憂。

2020年將有超過870萬大學應屆畢業生者開始找工作。（中新社）

李克強在此前的政府工作報吿中，將今年中國新增就業的目標設立在900萬人以上，比往年下調了200萬至300萬。他在5月28日的記者會上表示，這是為了「實事求是」。

李克強罕見表示，他在中國政府網上看到留言，「大概三分之一都是談就業的」。「一位農民工說他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境。還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了。一些外貿企業現在沒有訂單，影響員工就業，」他舉例道。

此前，據內地媒體報道，四川成都為了帶動就業，開始允許一些流動攤販在街道上擺攤設點，而這在以前往往被視為「佔道經營」。當地媒體報道稱，這種「地攤經濟」增加了10萬個就業崗位。李克強在記者會上也對此表達支持。

繼成都後，浙江、江蘇南京、四川彭州、吉林長春等地也陸續出台指導意見，為地攤經濟鬆綁。中央文明辦此前也已明確，在今年全國文明城市測評指標中，不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。