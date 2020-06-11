【封殺華為】兩組數據藏玄機　華為突圍美國封殺戰術曝光

美國加大對中國通訊設備商華為的限制後，華為被指正採取緊急措施應對。近日，日媒曝光華為應對美國制裁的諸多措施。

據日本經濟新聞6月11日報道，美國加碼封殺華為後，美國半導體電子設計自動化（EDA）軟件商新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence Design Systems）獲利增長並無減緩迹象，其中益華電腦績顯示，公司未受美國封殺華為影響，2020年首季中國市場營業收入佔整體13%，達8,380萬美元，數字比前年大增80%。

華為被美國制裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Reuters）

對此，日本專家稱，中國地方政府採購EDA軟件，可能會供給華為使用，支援華為日後自行生產晶片。

另一方面，台灣晶片代工龍頭台積電公布數據顯示，其5月營收938.19億元新台幣，月減2.3%，但按年算急增16.6%。

分析指，隨着美國擴大圍堵華為，華為產品加緊投產、出貨，此舉帶動台積電6月營收有望彈跳到新高水準。華為目前對外採購的晶片數量大幅增長，很可能是增加庫存，應對美國封殺。

報道還指，作為中國最大的通訊設備生產商，華為正希望晶片封裝測試以及印刷基板的生產線，最早在2020年底以前移入中國，以增加對自身供應鏈掌握的程度。

據瞭解，目前晶片的前段製造工序很多分散在歐洲、日本、韓國和台灣等地，比較不可能任意移動，但是華為一直希望，把封裝測試等晶片最後工序、及後續的印刷電路板製造，儘量移至中國。

全球最大的晶片代工廠台積電6月9日表示，如果美國的制裁迫使台積電切斷與其第二大客戶中國華為的聯繫，那麼其他客戶將填補產能空白。（資料圖片）

報道稱，華為已暫緩驗證新的供貨商，除非他們已經有中國產能或是願意配合在中國生產。中方希望把生產線移入中國的企業，包括晶片封裝工序必需材料「絕緣薄膜」及基板材料供應商。

但相關人士表示，日本企業「並未感受到立即將生產基地遷往中國的必要性」沒有具體調整生產的計劃。其中，最新一輪的美國禁令，以及全球經濟放緩，是供貨商把產能移入中國的遲疑因素之一。

與此同時，華為也正積極扶植中國供貨商的技術能力。據瞭解，華為2019年已派駐超過100位技術人員，進駐中國最大晶片封裝測試廠商江蘇長電的工廠，以協助其技術升級。

此前，美國進一步收緊對華為的出口禁令，要求在美國以外的廠商，在向華為出口使用了美方技術的半導體晶片時，必須申請出口許可證。美國商務部5月22日宣布，在「實體清單」上新增24個中國機構及個人。

美國彭博社6月8日報道稱，華為自主設計的晶片存貨預料會在2021年初用盡，深圳總部5月以來已進入「緊急狀態」，頻繁開會商討對策，但至今尚未想到合適辦法。

對此，華為輪值董事長郭平曾強調，統一的標準體系對產業發展極其重要，美國搞了太多獨立標準，導致美國無線運營商目前無人是華為對手。他進一步稱，華為的業務不可避免要受到巨大影響，但有信心能夠找到解決方案。美國封殺華為，也會損害美國自己的利益。