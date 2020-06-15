新冠肺炎｜孫春蘭指北京疫情擴散風險高　專家稱防控成全國常態

北京連續幾天出現新冠肺炎確診病例，確診者曾去過的豐台區新發地批發市場環境中也檢測出新冠病毒。 6月14日（周日），中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭召開國務院聯防聯控機制會議，部署北京市近期聚集性疫情防控工作，表示這次疫情擴散的風險很高，要採取堅決果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延。

2020年6月13日，北京新發地批發市場暫時休市。大批武警進駐市場周邊封控。（AP）

孫春蘭強調，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，疫情擴散的風險很高，要採取堅決果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延。

她表示，要以新發地及周邊地區為重點實施最嚴格的流行病學調查，開展深入全面的溯源工作，更加主動發現並控制感染源頭。支持北京市提升核酸檢測能力，對重點區域、重點人群檢測全覆蓋，逐步擴大檢測範圍，及時發現確診病例和無症狀感染者。對全國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節集中開展消毒，落實環境衛生等防控制度。

孫春蘭指，由於對新冠病毒變異、傳播規律等還沒有完全掌握，境外疫情仍在蔓延，常態化下防控任務仍然艱鉅繁重，各地區、各部門切不可有任何麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，必須時刻繃緊疫情防控這根弦，落細各項常態化防控措施，慎終如始抓好「外防輸入、內防反彈」工作。

對於北京的防控工作，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏6月14日深夜發布微博稱，「精準防控不傷全局，將是中國抗疫常態」。

張文宏表示，因為外國疫情仍舊比較嚴重，秋冬季節時發生第二波疫情是肯定的，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。（網絡圖片）

張文宏表示，此次疫情有一個好消息和一個壞消息。好消息是所有病例都與新發地市場有關，沒有看到無傳播途徑的病例，說明防控處於疾病擴散的早期。按照目前的處置力度與速度，這場疫情可控。

壞消息是新發地市場的吞吐量驚人，後續是否會出現新的爆發點現在不可知。儘管如此，北京在防控措施方面做到了快速處置與精準管控，防疫強度控制在有限的範圍內，確保了整個北京的有序運行，除了爆發疫情的優先街區外，其他地方仍維持正常的社會運行。這種防控模式，為將來中國各地防控散發病例而又不影響社會運轉提供了很好的樣板。在很長一段時間內，世界疫情會此起彼伏，中國不可能永遠保持封閉，亞洲地區也會逐漸開放，中國會隨之逐漸打開。

他強調，北京所做的精準防控，及時處置，不影響全局的防控策略，應該是今後中國各地防控的常態。讓疫情在接近零病例的水平波動，讓生活在接近常態化的水平繼續，是近期的明智選擇。這次發生在北京的小規模疫情，後續發展雖有不確定性，但中國在第一階段積累的經驗，以及這次疫情的初發時間點應該是6月初，現在的積極和精準管控應能奏效。