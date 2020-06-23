山東農村強推「合村併居」：多地強拆農舍　村民報警無人理

山東近期推進「合村併居」工作，合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。山東先行試點的菏澤、聊城、濱州、臨沂、德州等地區，已經開始了大範圍強推。 不過，近期有內地媒體及學者指出，在「合村併居」推行過程中，許多地方政府強行拆毀農民房屋，卻未準備好新安置房屋，或未給予村民足夠補償，導致許多村民利益受損，部分村民更只能住在臨時搭建的房屋甚至窩棚裡；而已經建好的安置房屋，部分也被指存在距離田地較遠、不利農民耕作等問題。 面對外界質疑，山東省政府17日召開新聞發佈會，稱「合村併居」工作中，政府「拆不拆、搬不搬、建不建，由農民群眾說了算，村民同意率必須達到95%以上才能實施」。

2018年8月，山東省發改委聯合省委組織部、宣傳部等部門印發了方案，全面啟動了鄉村振興「十百千」工程，該工程要求，在全省10個縣（市、區）、100個鄉（鎮、街）、1000個村，開展示範創建工作。「十百千」工程的重點之一就是「合村並居」——將幾個臨近自然村整合起來，建立農村社區的綜合改革和探索。

68歲的東阿縣牛角店鎮賀寺村村民成友站在村莊拆遷後的廢墟上。（中國新聞周刊）

山東目前有農村常住人口4900多萬，行政村6.9萬個，按2019年3月山東省發展改革委黨組書記、主任張新文在全國兩會上的說法：「（行政村）壓縮至4.8萬—5.8萬左右，5萬個是比較合適的。」

進行「合村並居」是否有必要性？山東德州政府文件就指，現在村級單位運轉成本高，「空心村」（指村民外出打工，居住人口較少的村）比例高，土地浪費嚴重，基礎建設成本高，因此，政府綜合考量之下，決定「合村並居」。

不過，內地媒體及學者調查發現，「合村並居」在執行過程中，存在強制搬遷、補償不到位等許多問題，對村民利益侵害嚴重。

有網民在微博上貼出的拆房照片。（微博）

例如在山東臨沂李家村，從去年十月開始大規模拆遷。政府配套的安置樓房還在離村4公里處建設，不具備入住條件，且補償標準極低，村民被拆掉的房屋無法置換一套樓房。村民李尚等因此拒絕拆遷。結果，從三月底開始，李尚留守家中的父母親每天都要面對家中田地被挖、作物被損毀、斷路斷電、家門口被放鞭炮、房屋玻璃被砸碎等滋擾。李尚的父母無法忍受，於6月11日投奔在其在城裡工作的李尚。6月13日中午，在沒有接到任何電話、短信告知的情況下，李尚家的房子終於被強拆了。

李尚表示，他為此報過警，寫過上訪信，打過市長熱線，但都沒用。

而在山東濱州的袁家村，今年4月中旬，村裡突然召開村民大會，宣布袁家村被納入了合村並居範圍，率先拆村。但是，當地政府在動員農民拆房子的同時，卻無法向他們承諾何時何地建好新社區。

網民在微博上貼出的村里號召拆遷的條幅。（微博）

村民袁珍表示，他一直拒絕簽字，於是工作人員多次上門「勸說」，工作人員第三次上門時，袁珍被六個幹部組成的工作組帶上了一輛汽車：他被帶到鄉政府的一個社區辦事處，六個工作人員與她談了16個小時，對她軟硬兼施，要求他簽字同意拆遷。

鄉幹部：派出所也聽政府的，報警也沒用

袁珍說，他剛被帶走的時候，家人曾打電話報警，然而，民警立即就找到了袁珍被送去談話的地方，並讓袁珍簽了一個出警回執，解釋說這不是非法拘禁，而是做工作。鄉幹部對此表示：你看，派出所也聽政府的，報警也沒用。據了解，袁珍一直堅持不簽字。

山東的合村並居舉措受到了內地媒體關注，也引起了許多專家學者的批評。

武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文撰文稱，很多地方合村併居規劃是倉促出台的，論證的過程也不充分，甚至有些地方連公示都沒有。他又稱，最近幾年山東各地農村實際上已經完成了基礎設施建設，實現了村村通電通水，如今突然之間把舊村拆了，不但沒有必要，而且浪費政府財政，也浪費農民的財產。

有部分地區舊房被拆除後，新房還無法入住，村民住在臨時搭建的房屋內。（微博）

武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰則指出，「以前農民在自己房子住得好好的，現在非得被強拆搬進社區，還要自己出錢，搬進社區房子的品質差、面積小，社區也沒有可以存放農具的空間，距離承包地太遠，之前庭院種植蔬菜也沒地方了。總之是搬到社區生活品質下降了，生產生活更加不方便了，還將原來計畫到城市買房的積蓄用於買了社區品質很差的住房。」

中國人民大學農業與農村發展學院教授鄭風田則撰文指，山東急功近利「一刀切」，先撤後建、補償標準隨意等亂象不但不會提升農民的幸福感與獲得感，還會導致農民「上樓致貧」，危及農村社會穩定，進而破壞鄉村振興大業。

部分地區農民房子被拆後，只能住在臨時搭建的窩棚裡。（微博）

面對種種質疑，6月17日，山東省政府新聞辦召開新聞發佈會，省自然資源廳廳長李琥介紹說，目前，農村社區建設還處在探索推進階段，沒有下指標派任務，沒有大規模的大拆大建。

他還承諾，拆不拆、搬不搬、建不建，由農民群眾說了算，村民同意率必須達到95%以上才能實施，不搞強迫命令「一刀切」，不能增加農民負擔。