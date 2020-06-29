【南方暴雨】習近平：人民至上生命至上　加強協調做好防汛工作

內地南方地區近日暴雨成災，6月28日（周日），國家主席習近平首度對此作出指示，指多個地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

▼ 圖輯｜南方地區暴雨成災（按圖放大）

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據新華社6月28日消息，習近平說，6月以來江南、華南、西南暴雨明顯增多，多地發生洪澇地質災害。而各地區、各有關部門「堅決貫徹黨中央決策部署，全力做好洪澇地質災害防禦和應急搶險救援等工作，防災救災取得積極成效」。

習近平表示，當前中國多個地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，近期即將進入颱風多發季節。國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

習近平要求，各地區和有關部門要堅持「人民至上、生命至上」，統籌做好疫情防控和防汛救災工作。習近平又表示，要加強汛情監測，及時清查風險隱患，有力組織搶險救災，妥善安置受災民眾，把確保民眾生命安全放在第一位。

▼ 圖輯｜四川冕寧有12人遇難（按圖放大）

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南方地區近日暴雨成災，據應急管理部，6月以來南方地區洪澇災害共造成廣西、貴州、湖南、四川、江西等13省（區、市）1216萬人次受災，78人死亡失蹤，72.9萬人次緊急轉移安置；8千餘間房屋倒塌，9.7萬間不同程度損壞；直接經濟損失257億元人民幣。

由6月2日至今日（29日）早上，中央氣象台已經連續28天發布暴雨預警，持續時間為近年來少見。中央氣象台今晨6點繼續發布暴雨藍色預警，今日降雨帶將南壓，四川、湖南、安徽等地有大到暴雨。