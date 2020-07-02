外交部編寫1.5萬字「涉華人權謬論與真相」　稱李文亮非吹哨人

中國外交部網站周四（7月2日）發布一份題為《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》的文章，回應國際社會對於中國人權的37個常見質疑與批評，當中涉及港版國安法、新冠肺炎疫情以及新疆人權問題。 武漢市中心醫院眼科醫生李文亮一直被外界稱為新冠肺炎疫情「吹哨者」，上述文章就指出，「李文亮是眼科醫生，不是『吹哨人』」。

7月1日，在金紫荊廣場一旁，放置了一幅《港區國安法》的宣傳板。(梁鵬威攝)

《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》原文超過1.5萬字。針對外界質疑，港版國安立法破壞香港居民人權和基本自由，違反《公民權利和政治權利國際公約》。外交部表示，國安法懲治的是極少數涉嫌嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，保障的是絕大多數香港居民的安全和依法享有的各種權利和自由。

至於外界稱「國安法可能列入定義模糊的罪行，並被中國國家安全機關濫用以壓制民眾」。外交部指出，國安立法僅針對四類嚴重危害國家安全的犯罪行為，遠少於美英等國動輒幾十項的國安罪名。

對於外界一直批評香港警察過度使用武力，外交部稱，即使面對嚴重威脅警員生命安全的危險武器和暴力違法行為，香港警隊仍展現克制，文明執法，極為專業。外交部反批美國，警察暴力執法致人死亡、開槍射殺行為屢見不鮮，僅2019年就達到1,004宗。截至2020年6月中旬，至少13人在美國各地因弗洛伊德事件引發的抗議示威活動中死亡，另有數百人受傷，逾1.35萬人被捕。

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後於今年2月病逝。（中新社）

在第14個「謬論」——中國拘留李文亮醫生等「吹哨人」，外交部指，事實真相是，「李文亮是眼科醫生，不是『吹哨人』，沒有被拘留。呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎。」

文章稱，李文亮去年12月30日在張繼先報告可疑病例的3天後，在同學微信群轉發信息稱「確診了7例SARS」，該微信截屏在網上迅速傳播造成恐慌。武漢警方因此在今年1月3日請其前往派出所談話，「以訓誡書方式予以勸導」。

外交部還表示，「李文亮是好醫生，也是中共黨員。給李文亮醫生貼上對抗體制的『英雄』、『覺醒者』等標籤，是對李醫生及其家人的極大不尊重，是極不道德的政治操弄。」

2019年1月4日，中國政府允許美歐記者拍攝新疆喀什市的職業技能教育培訓中心。（路透社）

針對新疆「再教育營」的批評，外交部稱，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，與美國推行的「社區矯正」本質上沒有區別，都是為了預防性反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索，並強調「近百萬維吾爾人被拘押」純屬謠言。外交部指出，新疆從未限制包括維吾爾族在內的新疆各族群眾的出行自由，也從未限制包括維吾爾在內的各族群眾與海外親屬的通信聯繫。

對於外界指控中國政府對新疆維吾爾人及其他少數民族實施強制絕育、墮胎和計劃生育。文章稱，中國政府一貫一視同仁地保護包括少數民族在內的各族人民合法權益。人口政策長期以來對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。又指1978年至2018年40年間，新疆地區維吾爾族人口已從555萬增長到1168萬，約佔自治區總人口的46.8％。

（中國外交部）