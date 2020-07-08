內地高考制度全流程揭秘：從命題到取錄　上千萬考生經歷了甚麼？

內地自周二（7日）開始的2020年度普通高等學校招生全國統一考試（高考）正如火如荼舉行中，對於上千萬名考生來說，這是一場決定自身命運的考試。 這場全球最大規模、也最為緊張的考試，從命題、考試、閱卷再到取錄的全過程中，蘊藏著哪些「神秘」的環節？又有哪些精心設計的操作規程？如何確保公平，又如何填補疏漏？考生們又要經歷哪些過程，才能收到心儀大學的取錄通知書？本文帶你一窺究竟。

一、不同地方使用的考題一樣嗎？

目前，高考考試試卷分為由教育部命題的全國Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷，和由地方自主命題的北京、上海、天津、江蘇、浙江卷，以及新高考改革下的全國新高考Ⅰ、Ⅱ卷。目前，上海、浙江、北京、天津、山東、海南已經實施新高考制度，河北、遼寧、江蘇、福建等8省份將在2021年實行。

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二、考試形式如何？考生面對哪些科目？

高考答題採書面、閉卷形式。考試科目就因人而異，必考內容為語文（即中文）、數學和外語（通常為英文）。選考內容因不同省份考制不同而有較大差異，舊高考制度下，文史類和理工類考生分別參加文科綜合（包括思想政治、歷史、地理）和理科綜合（包括物理、化學、生物）科目考試。但上海、江蘇等地考制的科目選擇就更為靈活。

新高考改革下，考科選擇則由「3+1+2」組成，即3個必考科目（語數外）、1個首選科目（物理、歷史2選1）和2個再選科目（化學、生物、思想政治、地理4選2）。

三、誰來命題？如何命題？

高考根據教育部發布的《考試大綱》，由教育部考試中心或實行自主命題的省級教育考試院命題。在考試前的1個半月左右，一批大學教授、高中教師和教育研究等人員會接到任務通知，以出差名義被徵調，在命題機構組織下，被送到低調隱蔽的命題地點，並簽署保密協議、上繳電子設備及限制對外聯絡。

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高考命題人需要符合的條件除了在行業內非常優秀，還要避免利益衝突，包括不能是當年的高三任課教師、當年考生的父母或直系親屬，亦未參與過高考補習、輔導、講座、編寫複習資料備考資料等工作等。

高考命題需要培訓專家、預命題、正式命題、審閱命題等流程，首先要培訓專家掌握考試性質與目標，理解命題理論與技術；而預命題是請命題專家寫下想出的考題，促進專家對題型、能力、難度等命題基本規範的掌握；接著才是制定並修訂命題細目表，討論試題並預估難度。

最後一步則是經過學科秘書、學科命題組長等層層審核、校對、修改，以求試題的科學性、規範性、準確性、公平性。例如在準確性方面，考卷會預估平均得分，與最終的平均得分不應有太大誤差；公平性方面，就要確保不會因為考生的性別、地域、種族、民族、宗教信仰等因素使考試結果產生偏差。

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四、如何確保考卷印刷、運輸的安全保密？

命題結束後，就進入考卷印刷、運輸和儲存的環節。印刷廠在將高考試卷印刷完成之後會統一封存，然後在高考前一兩天送到每個區縣市的高招辦封存，並由武警和值班人員24小時值守，實行全程監控錄影，並實行6小時回放制，錄影併入全國巡查系統。試卷會在高考前1小時到半小時之內運輸到各考點，在專員監督下開封，過程錄音錄像，之後便需要上傳到省考試院備案。

高考試卷屬於絕密等級，竊取試卷可構成故意洩露國家機密罪。

五、考試過程是怎樣的？作弊有何代價？

高考每年統一在6月7日舉行，根據不同省份安排持續2到4日。不過，今年由於受到新冠肺炎疫情影響，全國高考延遲到7月7日舉行，考生進入考點時需佩戴口罩，並現場測體溫及洗手，體溫偏高的則要進入臨時觀測點進行觀測，觀測期間體溫測試還是偏高，就需進入隔離備用考場進行考試。考生在進入考場前，還需進行指紋、人臉識別等身份驗證。

在高考中作弊屬於犯罪。2011年起，更明文規定要新建考生身份識別系統、無線訊號屏蔽設備等，近年隨著作弊技術的升級，更增加了人臉識別、靜脈識別等防作弊方式。2015年，刑法修正案正式將國家考試作弊入刑，解決過去只能按照竊取考試機密、非法使用間諜器材定罪的局面。

2019年，四川高考閱卷地點，閱卷老師接受嚴格安檢。（新華社）

六、閱卷有何標準？

高考閱卷環節，每位閱卷老師入場要過3次安檢，不同科目的閱卷老師，只能進入相應的閱卷區域，而電腦閱卷系統經過層層加密，閱卷老師不能知道考生個人資料。用來批改考卷的所有電腦，則不能連接互聯網，以確保不受攻擊。高考試卷客觀題批改由電腦完成，主觀題實行雙評制度，如果兩位老師給分差距超出一定數值，就會啟動三評程序，三評分數仍然有落差，則將啟動仲裁程序。

七、招生如何進行？

首先是考生的志願填報，高考成績放榜之後，考生都要根據自己的成績進行志願填報，先是提前批次和國家專項計劃招生，然後是本科批次和專科批次的志願填報，這是高考取錄的先決條件。

然後是正式投檔和高校閱檔，考生志願填報結束後，各省考試院按照高校調檔的要求和考生填報的志願，將符合高校調檔條件的考生的電子檔案在網上投遞給高校。高校根據投遞過來的考生檔案，審閱考生的成績，專業志願以及是否服從調劑等。

接下來就是高校的取錄，高校按照相關的規定和招生章程，對符合條件的考生進行預取錄，並將預取錄和被退檔的結果上傳。各省考試院對高校反饋的結果審核無異議後，則取錄結束。

最後就是各高校在填寫完取錄通知書後，加蓋學校公章連同學生入學須知、資助政策等一起寄送給考生。考生收到取錄通知書後，在規定的時間到校報名，開啟大學生活。

（綜合報道）