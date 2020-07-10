台學者：台「反滲透法」比港版國安法粗糙　標榜民主也無權立惡法

「港版國安法」出台後，遭到台灣方面猛烈抨擊。台灣前總統馬英九反批其訂的「國安五法」與《反滲透法》也不遑多讓，台總統蔡英文則反駁稱「台灣是藉由立法防止中國勢力滲透、破壞國家民主」，陸委會更幫腔稱台灣是透過民主立法程序，中共則是專政蠻橫推動，兩者截然不同。 對此，台政治大學法律系副教授廖元豪表示，「國安五法」與《反滲透法》，許多條文比「港版國安法」還要粗糙。他提醒，並非民主國家就有制定惡法的權利，若蔡英文自詡台灣是民主國家，標榜是民主燈塔，就應該把去年通過的爛法改掉。

廖元豪日前表示，他並不認同北京為香港立法，甚至代替香港執法；然而，蔡政府一再聲稱「港版國安法」的分裂國家等四個犯罪行為太可怕了，但事實上許多國家都有國安法律，而蔡政府2019年修訂「國安五法」與制定《反滲透法》，立法質量卻恐比「港版國安法」更加粗糙。

廖元豪批評，民進黨政府在批評「港版國安法」之前，要先自省一下台灣2019年的「國安五法」、《反滲透法》。（楊家鑫／多維新聞）

他指出，「港版國安法」列舉分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動與勾結外國勢力等四罪行，除了分裂國家罪，其餘在台灣「國安五法」及《反滲透法》內容都有類似之處，兩者立法目的也都是針對「外國勢力的滲透」。

廖元豪表示，為了國家安全修法、立法都無可厚非，但台灣「國安五法」及《反滲透法》制定後，許多原本「合法」的活動，譬如政治獻金、集會遊行，只要與境外敵對勢力有一些「連結」，就可能變成犯罪行為。

例如國安五法其一「國安法增訂第二條之一，規定人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。他質疑，此法竟未定義是「非法」組織，等同即使合法，只要與境外有所接觸，就可能獲罪，這個條文甚至比香港國安法定義更不嚴謹，更為嚴苛。

面對「港版國安法」及其施行細則，蔡英文揚言不排除反制，外界關注台灣駐港辦公室是否會受到影響。（台灣總統府）

他說，反觀「港版國安法」第29條，卻要「竊取、刺探、收買」等明確的非法行為才會犯罪，雖然該條文最後有「引發憎恨」這種相對可笑的文字，但仍然強調是以「非法方式」引起憎恨，相對明確。

廖元豪表示，「港版國安法」只有「分裂國家」這部份標準太鬆，只要主張「分裂」，未必要到實施的程度，這很像過去台灣未修改刑法第一百條之前的情況。

他強調，應該處罰的是「非法行為」，而不是與境外勢力有任何「聯繫」就進行處罰。《反滲透法》就是以後者做為懲罰的對象，只要受到「滲透來源」的「指示、委託、資助」，即使原本是合法行為，例如捐款給某一個候選人等，就可能犯罪。加上「滲透來源」與「指示、委託、資助」定義鬆散，未來可能造成人民的恐懼，結果就是乾脆斷絕兩岸往來交流。

2019年蔡英文政府推動《反滲透法》引來部分台灣民間團體抗議，批評是白色恐怖復辟、人人自危的時代將回歸。（洪嘉徽／多維新聞）

廖元豪指出，台灣「國安五法」、《反滲透法》，與北京訂定「香港國安法」的說詞與心態都一樣，蔡英文政府去年就是販賣「亡國感」，說台灣受到境外敵對力的滲透，要立法修法，這與中共說香港反修例運動就是受到外國或境外勢力滲透，因此要制定香港國安法，如出一轍。

他說，兩者都是用相同的動機，正當化、合理化立法行為，甚至立法之後的說詞也相同，都說「這個法並不如外界想象的嚴峻可怕，實施後不會隨便抓人」。