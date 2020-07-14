中儲糧回應國家儲備粟米酸臭仍出售：個別質量問題不代表整倉狀況

中國儲備糧管理集團有限公司（簡稱中儲糧）近日被曝其分公司直屬收儲庫點拍賣銷售的一次性儲備粟米存在嚴重質量問題。對此，該公司通報初步核查結果。

7月14日，中儲糧在聲明中稱，經初步核查，網傳視頻反映的這批粟米數量質量問題與事實基本不符，倉內個別點位的質量問題不代表整倉粟米質量狀況。

聲明進一步稱，經第三方檢測機構檢測，（這批粟米）色澤氣味正常，水分、雜質、不完善粒等各項檢測質量指標均符合國家標準和有關質量要求，與該批粟米提報拍賣標的時的質量指標基本一致。經對該貨位剩餘粟米進行核查，數量帳實相符。

此前內地網絡流傳的視頻顯示，爆料的女子在網傳影片中稱，自己至該糧倉以每噸近2000元人民幣買到的儲備粟米，有嚴重品質問題。她直指這些粟米是散發酸臭味的「水泡糧」、「酒精糧」，而且部分為「篩下物」，有地方厚度達20厘米左右，根本無法食用，但官員告訴她，這就是「一次性儲備糧」，糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦？」。

視頻曝光後，引發輿論廣泛關注，中國網友紛紛表示，「目前中國多個省份面臨洪水災害的困擾，水患之下，糧食安全是人心的定海針」。還有網友要求官方對此事嚴格核查，並強調「糧食問題容不得半點馬虎」。

但據中儲糧稱，經向當事人核實，「水泡糧」是黑龍江個別地方一種民間叫法，是指粟米在生長期後期因雨水偏多、光照不足，造成成熟度不夠、籽粒不飽滿，經高温烘乾後產生的色變糧粒，不是被水浸泡過的粟米。

對於「篩下物」問題，該公司表示，核查中確實發現糧堆底部個別點存在篩下物，經調查是在入倉過程中沒有及時進行清理。篩下物不影響整倉粟米質量和數量，粟米出庫時數量按照實際過磅計量。如出庫時雜質含量超過標準規定一定限度的，按照國家有關規定進行扣量。

此外，視頻中還反映了涉事外租收儲庫點工作人員違規額外收取裝車費的問題。對此，中儲糧表示，經查基本屬實，下一步將依法進行處理。