頻繁發布美軍機艦動態　中國智庫「南海戰略態勢感知」引關注

中美關係緊張之際，美軍機艦近期在南海活動頻繁，解放軍本月初也在南海進行軍演。由北京大學海洋研究所主持的「南海戰略態勢感知（SCS Probing Initiative，SCSPI）」智庫，以每天數則更新的密集頻率，在微博及Twitter上發布美國機艦在相關海域的動態，引起外界關注。 不少台媒近日更專門分析SCSPI研究團隊的背景，並指大陸有系統地追蹤並發布美軍訊息，動機令人好奇。

據介紹，SCSPI於2019年4月啟動，平時跟蹤主要利益和責任相關方在南海的重要行動和重大政策動向，提供數據服務和分析報告。SCSPI協調人胡波稱，「這是一個國內外研究南海的學者網絡，是一個開放式的智庫，並非一個正式機構。為了研究的需要，我們建立了自己的海空態勢系統，持續跟蹤和披露域內域外國家在南海的艦機動態，以及各國漁船在南海的非法活動。」

SCSPI在微博和Twitter上經常發布南海空中及海上動態，且絕大部分以美國軍方為主。截至7月18日，其微博吸引了逾1萬2千名用戶關注，Twitter上則有8千多名粉絲，美軍印太司令部的Twitter帳號也有關注SCSPI。

台媒《力報》指出，SCSPI在Twitter上只公布美國機艦行蹤，完全未提及解放軍動態，SCSPI網站公布的研究報告及動態分析，也以美國、越南等南海相關各方的動態為主。今年3月，SCSPI發表的最新報告《2019美軍南海軍事活動不完全報告》，詳細分析美軍過去1年的活動、各類軍演內容，以及海國海岸巡防隊的角色等。

The dual-carrier exercise is over?

The Nimitz CSG, including USS Nimitz (CVN 68), USS Princeton (CG 53), USS Sterett (DDG 104) & USS Ralph Johnson (DDG 114), are spotted near Singapore, July 18.

Yesterday, some warships operated nearby, found by @lobsterlarryliu via @planetlabs pic.twitter.com/LH7WS6UU2T — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 18, 2020

而在動態分析方面，研究報告內容涵蓋越南軍方、漁民、民兵在南海區域內的活動分析，另外也有文章針對越南若提出國際仲裁，中國如何因應等。而針對美國的分析仍佔最大比重，包括軍事部署、行動分析等；在今年5月，SCSPI公布報告分析2009年以來美國在南海問題上的立場變化及相應作為，並指控美國「反對中國一切作為」的態度，將成為南海問題的新變數之一。

從智庫團隊組成來看，報道分析，顧問委員會不乏軍方背景人士，包括前中國軍事科學院中美防務關係中心主任，現任中國軍事科學協會高級顧問的少將姚雲竹，以及中國國際戰略學會高級顧問、海軍少將趙登平等；另外，負責中國南海戰略、南海地緣政治及南海國際法爭端的「中國南海研究院」，院長吳士存亦是SCSPI的顧問委員會成員。

SCSPI網站公布的研究報告及動態分析，以美國、越南等南海相關各方的動態為主。（網站截圖）

在台灣，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲日前接受中央社訪問時表示，相關資料研判被解放軍偵測後，由總參謀部決定交由智庫或學術單位發布，是國際常見的戰略溝通手法，也符合大陸涵蓋「輿論戰」、「心理戰」、「法律戰」的「三戰」戰略。

蘇紫雲還稱，透過SCSPI的訊息發布，中共在為更高規格的輿論戰和法律戰作準備，包括挑戰多數國家對「國際空域」、「國際水域」的認定，可預期接下來除了圖像資料，SCSPI平台將發布更多具評論性質的內容。

他還指，大陸在SCSPI等平台的輿論操作有轉移焦點的作用，但後續作為和最終意圖為何，值得觀察，台灣也不會掉以輕心。

而在SCSPI得到外界關注後，胡波表示，南海海空態勢系統需要軟件工程師和數據挖掘專家在戰略與政策學者的指導下，完成商業數據的挖掘、清洗及可視化呈現。再加上中國學者的參與，有利於為國際社會提供更多元、更平衡的視角，能「消滅」很多有關南海的假消息，並成為「權威來源」。

（綜合報道）