中國已發現660多種外來入侵物種　威脅生態及糧食安全

新華社主辦的時政刊物《半月談》周二（4日）報道，近年來，中國外來物種入侵數量呈上升趨勢，目前已發現660多種外來入侵物種，成為世界上遭受外來物種入侵危害最嚴重的國家之一。部分外來入侵物種危及生物多樣性和生態安全，並影響糧食安全。

據介紹，生態環境部日前發布的《2019中國生態環境狀況公報》顯示，中國已發現660多種外來入侵物種。其中，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入《中國外來入侵物種名單》。67個國家級自然保護區外來入侵物種調查結果表明，215種外來入侵物種已入侵國家級自然保護區，其中48種外來入侵物種被列入《中國外來入侵物種名單》。

檢驗檢疫人員向村民講解外來有害生物福壽螺的危害。（半月談）

外來物種入侵三大渠道

總體來看，外來物種入侵渠道主要包括自然入侵、無意引進、有意引進三大類。其中，自然入侵是通過氣流、風、水流或昆蟲、鳥類傳帶，使植物種子、動物幼蟲、卵或微生物發生自然遷移而造成生物危害。

河北農業大學植物保護學院院長董金皋表示:「紫莖澤蘭、微甘菊、美洲斑潛蠅，以及草地貪夜蛾等都屬自然入侵中國。紫莖澤蘭到處瘋長，它的種子隨風飄，到處傳播，非常容易擴散。它在什麼地方都可以生長，不怕澇旱。」

無意引進則可能是經常發生的、比例最大的入侵途徑。華南農業大學農學院植物保護學系教授陸永躍表示，一方面，在開展一些活動時，人類沒有意識到可能會攜帶和傳入外來物種；另一方面，過去掌握的知識不夠豐富，難以識別潛在的外來物種，從而導致外來物種入侵的發生。

至於有意引進方面，各國出於農業、林業和漁業發展的需要，往往會有意識地引進優良的動植物、微生物品種。董金皋表示，由於缺乏全面綜合的風險評估制度，各國在引進優良品種的同時，也引進了大量有害生物，如水花生、福壽螺等。這些入侵物種改變了原有物種的生存環境和食物鏈，在缺乏天敵制約的情況下氾濫成災。

草地貪夜蛾幼蟲（上圖）和成蟲（下圖）。（半月談）

影響生態安全和糧食安全

一些外來入侵物種之所以危害大，是因為它們繁殖迅速，數量呈幾何級增長，且由於缺少天敵制約，往往肆意生長為當地新的優勢物種，嚴重破壞當地的生物多樣性和生態安全。

據廣東省農業農村廳介紹，2004年首次出現在廣東湛江的紅火蟻，原產於南美洲，其食性雜、繁殖力強，習性兇猛、競爭力強，在新入侵地易形成較高密度的種群，威脅農林業生產、人畜健康、生態環境、社會安全等。

小龍蝦雖然被很多人視為美味食物，但在貴州威寧草海國家級自然保護區，小龍蝦的氾濫已成為一種災難。因為小龍蝦「有肉就不吃素菜，無菜就吃爛泥」，破壞力很強。在保護區，小龍蝦打洞、吃魚蝦、水草、爛泥，多隻小龍蝦聚在一起能夠吃掉近一尺長的魚類，水中各類蝦都逃不過小龍蝦的侵蝕，各種水草也成為小龍蝦的食物。草海的生態平衡因為小龍蝦氾濫被打破。

至於草地貪夜蛾、沙漠蝗等外來物種入侵後，會影響糧食安全。2019年入侵中國的草地貪夜蛾，已擴散至全國25個省份近1500個行政縣區，去年全國發生面積1500多萬畝。在廣東，部分地區玉米田塊危害株率超過60%，沒有及時噴藥防治或防治不到位的玉米田塊，危害株率甚至達100%，幾乎絕收，同時也危害甘蔗、花生和香蕉等作物。

此外，南方常見的福壽螺，可以造成水稻減產7%至15%，嚴重時可減產50%，甚至絕收。

被紅火蟻咬到後會有如火灼傷般的疼痛感，其後出現水泡，而少數人對毒液中的毒蛋白過敏，嚴重時或致過敏性休克甚至死亡，而應對方法則是若被咬，應即時用鹽水或肥皂水清洗患處，如過敏即求醫。（資料圖片）

警惕致病有害生物

報道還稱，在疫情常態化防控背景下，更有必要關注外來致病有害生物。比如紅火蟻，不僅影響農業生產，而且影響人類健康。紅火蟻蟻巢形似沙包，一旦不注意踩上去，紅火蟻馬上會像潮水一樣湧出叮蜇攻擊，過敏體質的人被叮蜇後，會產生劇烈的火灼般疼痛，隨後紅腫、高燒，嚴重者會休克和死亡。

專家建議，為了有效防範外來入侵物種，除了應該推進生物安全法的立法工作，還要推廣普及防治方法，強化口岸檢疫查驗和執法和加強國際合作。

（半月談）