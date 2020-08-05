新布尼亞病毒疫情內地爆發：蜱蟲叮咬引發可人傳人　致62染疫7死

內地多個省市近期陸續傳出「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）染疫病例，目前江蘇、浙江、安徽都有民眾感染這種病毒，今年至少已有62人染病，7人死亡。 「新布尼亞病毒」是10年前被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬，但也可透過血液、體液等途徑傳播，具有人傳人的風險，且死亡率甚高。

江蘇省人民醫院上半年陸續接診37位新布尼亞病毒感染者。（取自江蘇公共新聞頻道）

內媒報道指，南京一名60多歲女性近日採茶之後，出現持續發燒高達攝氏40度及畏寒乏力等症狀，就醫後醫院診斷顯示，該女子血壓偏低，血常規提示白細胞、血小板、血紅蛋白降低，不久後又出現咳嗽咳痰、脈氧下降症狀， 醫生診斷她感染了新布尼亞病毒。

據媒體報道，今年上半年以來，江蘇省人民醫院就已陸續接診37名感染新布尼亞病毒的患者；安徽今年4月後也傳出相同疫情，共23人染病，5人死亡；另外浙江有2人感染後死亡。總括而言，上述地區今年來已出現至少62宗新布尼亞病毒染病病例，其中7人死亡。上述僅是媒體報道的案例，內地官方並未發布疫情統計數據。

內地自2006年以來，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、浙江等地相繼出現蜱蟲叮咬導致的急性傳染病，且具有15%至30%的高死亡率。2010年，中國疾病預防控制中心從河南蜱蟲分離並確認了一種新型病毒，命名為新型布尼亞病毒（new bunyavirus），該病毒引起的疾病被命名為「發熱伴血小板減少綜合症」。

「新布尼亞病毒」是10年前被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬。（台灣疾管署）

病患臨床表現主要為發燒、血小板減少、白血球減少及多器官功能損害。輕症患者多可自癒，重症患者常引發多臟器功能障礙甚至多臟器功能衰竭。中國科學院微生物研究所上月指出，目前尚無針對新布尼亞病毒的有效疫苗，亟需深入解析該病毒感染的致病機理，為臨床治療方案的研究提供新思路。

病毒可人傳人

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，在夏季這段時間，蜱蟲滋生活動頻繁，新布尼亞病毒感染者病例數也明顯增加。盛吉芳並指出，除了蜱蟲叮咬傳播外，人傳人也是有可能的。此前就發生過透過患者血液或粘膜接觸方式造成人與人之間的傳播的案例。因此救治患者時，醫護人員和患者家屬應該採取必要預防保護措施。

2018年8月，浙江紹興市就出現家庭群聚感染案例：外祖父在戶外工作，因被蜱蟲叮咬最先感染，外祖母、孫子、大姨在照顧他時發生二次傳播感染，造成2死2重病。

根據資料，新布尼亞病毒疫情主要發生在內地，以河南、湖北、山東病例最多，2013年日本、韓國也出現確診病例。

（綜合報道）