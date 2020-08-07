【孟晚舟引渡案】中國駐加大使批加拿大是幫兇　讚孟晚舟表現堅強

中國駐加拿大大使叢培武周四（6日）接受央視節目專訪，他在談及華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕一案時，強調這是一宗嚴重政治事件，「美方是元兇，加方是幫兇。」但叢培武同時也表示，從長遠來看，還是要對中加關係的改善和發展要有信心。

駐加大使叢培武表示，美國是孟晚舟事件的始作俑者，加拿大方面充當了幫兇和打手的角色。（央視截圖）

被問到孟晚舟事件的性質時，叢培武指出，事件是美國為了打壓華為和中國其他高科技企業而一手策劃的一起嚴重政治事件，加方是在動手抓人。「美方是元兇，加方是幫兇。在這問題上，加拿大負有不可推卸的責任。」

在談及孟晚舟的狀態時，叢培武表示：「她肯定是承受了很大壓力，但是我覺得她還是表現得非常堅強。」關於孟晚舟「回家」的障礙，叢培武稱，「現在人是在加拿大手中，這也是我們為什麼一直在敦促加拿大方面，能夠正確地看待這個事情的性質，也就是它的政治性和非正義性，盡快地採取切實的措施來改正錯誤，來做出正確的決斷，來讓孟晚舟女士盡早平安地回到中國。」

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如果孟晚舟被引渡美國，會對中加關係產生何種影響？叢培武表示，「當然會有十分嚴重的影響。」他說，中國早已不是一百年前積貧積弱的中國，世界早已不是美國和西方為所欲為的世界。中方會繼續做好相關工作，繼續有力地應對這個事件，敦促加拿大方面修正錯誤，釋放孟晚舟。

但叢培武也指出，從長遠來看，還是要對中加關係的改善和發展要有信心，中加建交50年的經驗也表明兩國關係健康穩定的發展符合兩國共同利益，也是時代發展的選擇和時代發展的潮流。

（環球網）