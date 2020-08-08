【觀察】對台備戰提速？解放軍近期動作密集引關注

解放軍第74集團軍所屬旅級部隊近期在海南島西部海域進行夜間登島搶灘作戰。在模擬搶佔灘頭後，該部隊登島進行城市道路巷戰。內地軍媒發佈的新聞影片最後寫道「解放軍有信心有能力保衛國家主權與安全利益」。

此次演習可能是解放軍此前發佈的7月25日至8月2日南海北部軍演的一部分。彼時軍方稱海軍航空兵的轟-6G、轟-6J轟炸機均參與高強度的演習。一般而言，在利用轟炸機威懾或完成火力投送消滅對手有生力量後，海上的登島搶灘作戰才能開展。

+ 8 + 7 + 6

而此次演習較為不尋常之處在於，一是大陸軍隊夜間演練登島搶灘作戰較為少見，但凌晨發起戰事的案例可不少，因為此時是敵人的注意力最難以集中的時候；二是搶佔灘頭後，該部隊直接進行城市道路巷戰。

從登島搶灘再到打巷戰，意味着此次演訓目標明確，即是演練登陸台灣島。無可諱言，武統台灣一直是大陸解決台灣問題的選項之一，而「內緊外鬆」——內部高度緊張備戰，外部刻意降低調門——也始終是戰備的主基調。

解放軍近期還被指在福建省廈門市防區內部署有最新的PCL-191型箱式火箭炮。作為大陸陸軍遠程火力打擊的核心裝備，該火箭炮最大射程超350公里，足以覆蓋台灣島西部灘頭陣地。PCL-191既可發射370毫米火箭彈，也能發射750毫米的戰役戰術彈道導彈，打擊效能非常可觀。

+ 2

此外，解放軍一些不同尋常的動作被指亦在圍繞台海局勢進行。央視軍事頻道報道顯示，解放軍空軍空降兵所屬旅級部隊組織1000多名官兵進行水上跳傘訓練，提升全域作戰、水上突襲能力。作為滲透部隊，空降兵未來不排除參與到對台「軍事鬥爭準備」中去。

此外，後勤保障也一直是解放軍十分重視的領域。據內地軍媒8月6日報導，大陸首個衛生列車啟用，該列車由指揮車、醫療護理車、手術急救車、重症監護車、醫技保障車等組成，相當於流動「二級醫院」。另外，大陸緊急建造的兩艘中型醫療船也已下水舾裝中。

而促成大陸軍隊加緊對台「軍事鬥爭準備」的因素之一，即是美國不斷介入台海局勢，台灣民進黨政權亦不斷向美國靠攏。不過，也有聲音指，對於統一台灣的聲音不應過火，畢竟大陸始終未放棄謀求和平統一。