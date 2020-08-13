新冠肺炎｜巴西雞翼驗出新冠病毒　專家：冷凍食物播毒可能性很小

不少人擔心，冷凍食物會否傳播新冠病毒？對此，國家食品安全風險評估中心副主任、研究員李寧表示，基於國際組織相關權威機構的觀點和現有的證據，冷凍水產品和冷藏肉類食品作為傳染源的可能性非常小。

深圳市龍崗區周二（11日）發現1份從巴西進口的凍雞翼表面樣品新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。此外，安徽省蕪湖市鏡湖區周一（10日）從1間餐飲店進口的厄瓜多爾凍蝦外包裝樣本檢測出新冠病毒，引起外界關注。

李寧說，多個國際權威組織和機構都有明確且較為一致的觀點，即新冠病毒主要是經呼吸道、飛沫以及人與人的密切接觸傳播，經消化道感染可能性非常小。到目前，沒有新冠病毒經食物傳播的證據。

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她表示，截至目前，中國確診報告的8萬多病例，乃至全球報告的1千多萬病例中，都沒有因進食食品而感染的報道。近期各地也都加強了食品中新冠病毒的檢測，截至7月7日，包括浙江、雲南、河南、山東、寧夏等地上報的近6萬份食品樣品中的新冠病毒核酸檢測結果，都是陰性。

國家市場監管總局食品經營司副司長黨倩英則說，針對進口冷鏈食品外包裝檢出新冠病毒陽性的情況，市場監管總局將指導地方監管部門，督促產品經銷商，採取停止銷售、產品召回等工作。

疫情之下，食品安全如何保證，也是民眾最為關心的問題之一。對此，李寧在記者會上就如何保證飲食安全對消費者提示了5大要點：

一、食物在加工之前一定要認真清洗，清洗過程中還要防止水花飛濺。

二、食物一定要燒熟煮透之後再食用。一般家庭的烹調溫度可殺滅新冠病毒，新冠病毒是不耐熱的。此外，還可以殺死其他的病原微生物，這對確保食物安全至關重要。

三、生熟一定要分開。使用容器、案板、刀具等時都要注意。特別是處理生肉和生水產品的時候，更要小心避免交叉污染。

四、烹調加工結束後，即時對枱面、容器、廚具進行清洗和必要的消毒。

五、養成良好的衛生習慣。在處理食物包括它的包裝材料整個過程中，之前之後都要洗手。過程中，要避免用不乾淨的手觸摸口、眼、鼻。