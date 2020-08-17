陝西脱貧縣耗資7億建豪華中學惹議　央視批華而不實如旅遊景點

2019年剛摘貧困帽的陝西鎮安縣，全年地方財政收入不足2億元（人民幣，下同），但當地一所新建的鎮安中學總投資額卻達7.1億。對此，各方評論褒貶不一。

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據央視網8月17日報道，鎮安中學的學生稱，新學校的教室和住宿更好，但回家不便，有學生回家要坐10多公里的車。而且消費更高，以前一天吃飯20元，現在得30元。學生家長也表示不方便，現在孩子回家都得家長過來接。

央視網評論指，「教育是地方振興之本，下成本建設無可厚非，但該縣可笑之處在於，將錢花在了華而不實的硬件上。仿古牌坊式大門、4層的噴泉景觀、16尊石刻鯉魚……這些景觀恍惚讓人以為身處旅遊景點，與剛摘帽的貧困縣、本該書香裊裊的校園聯繫在一起，突兀萬分。」

此前，據官媒新華社官方微博8月13日報道，2015年起，鎮安縣開始建設新鎮安中學項目。校方介紹，學校計劃容納6000名學生，總建築面積12.9萬平方米。鎮安中學新址共有教學樓、宿舍樓、餐飲樓、體育館、教師公寓等主體建築24棟，設置120個教學班。

但校內其他一些設施引發外界關注。從仿古牌坊式大門進入校園，4層噴泉水景沿步道拾級而上，16尊石刻鯉魚分布兩側，一方約8米長、1.5米高的校訓大理石碑位於噴泉盡頭。

此外，校園內隨處可見石砌欄杆，每棟建築均有仿唐式建築屋頂。西南角一處長約50米、落差15米左右的多級瀑布群上建有涼亭，四周有假山、水車、棧道、水景、石拱橋等。行政辦公樓內，掛有「副書記」門牌的辦公室目測面積超過30平方米，另一間掛有「課管處主任」標牌的辦公室目測面積在30平方米左右。

鎮安中學籌建處相關負責人介紹，假山瀑布水景花費200餘萬元，並為此削平部分山體，建設防滑坡擋牆。校內附屬工程綠化帶、管網共計花費8000餘萬元。

據悉，鎮安中學項目總投資達7.1億元，鎮安縣還需連續12年、每年至少償還5000餘萬貸款。

據陝西省政府官網2019年4月消息，商洛市鎮安縣等23個縣，均已達到貧困縣退出標準，擬退出貧困縣序列。

事實上，關於陝西鎮安縣投資7.1億元蓋豪華中學也是褒貶不一。有評論認為，對一個剛剛脱貧的縣城而言，花重金打造這樣的校園，不免讓人產生「這是一種可怕的浪費，也是奢侈之風的再現」的觀感。

也有當地居民表示，錢花的值得，學校設施好了，以前上學條件差，現在蓋的這個新學校環境好了，也適合學生學習，還能促進文化發展。

鎮安縣縣長賈建剛回應稱，新建鎮安中學項目的立項和籌資方式均符合政策規定，所有手續齊全。

此外，據內媒澎湃新聞消息，8月14日，商洛市政府辦公室工作人員回應稱，已關注到該事件，商洛市已成立調查組去往現場，初步開展工作。同日，鎮安縣政府辦一名工作人員也表示，商洛市領導已經成立調查組了解該事件，具體情況以官方回覆為準。