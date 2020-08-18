約六十幹警主動交代問題　陳一新：政法領導要敢於拿自己開刀

8月17日（周一），中央政法委召開全國政法隊伍教育整頓試點辦公室第二次主任會議，中央政法委秘書長、試點辦主任陳一新出席。 陳一新表示，「政法領導幹部要帶頭檢視問題，敢於拿自己開刀，以上率下自查自糾」。

中央政法委秘書長陳一新擔任全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任。（資料圖片／中新社）

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」指，在8月17日的會議，8位試點辦副主任集體亮相。其中包括中央政法委副秘書長景漢朝、王洪祥、雷東生，最高人民法院政治部主任馬世忠，最高人民檢察院政治部主任潘毅琴，公安部副部長、政治部主任劉釗，國家安全部政治部主任聶福如及司法部副部長劉志強。除了上述8人外，中央政法委副秘書長白少康也是成員之一。

在8月17日的會議上，全國政法隊伍教育整頓試點共確定了5個市本級及4個縣（市、區）的有關政法單位，2所監獄作為試點單位，在今年7月至10月開展試點工作。試點主要有3個環節——學習教育環節、查糾問題環節、整改總結環節。

8月17日，中央政法委召開全國政法隊伍教育整頓試點辦公室第二次主任會議。（中央政法委長安劍微信公眾號）

陳一新提到，第一個環節即「學習教育環節」即將告一段落，接下來要進入「查糾問題環節」。陳一新又提到，要向幹警講清楚，不查清問題是過不了關的，早講早主動，不講就被動。他說，「政法領導幹部要帶頭檢視問題，敢於拿自己開刀，以上率下自查自糾」。

此外，會議明確了必查的重點，即反防止干預司法「三個規定」；違規經商辦企業；違規參股借貸；配偶、子女及其配偶違規從事經營活動；違法減刑、假釋、暫予監外執行；有案不立、壓案不查、有罪不究。

在7月8日「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」召開後至7月15日，全國各級紀檢監察機關密集通報了21名政法幹部被查處的消息，這21人，來自公檢法司等不同系統。官方消息又披露，在學習教育期間，試點地區已經有五六十名幹警主動向組織說明自身問題。

（《北京青年報》旗下公眾號「政知見」）