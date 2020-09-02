軍事專家王雲飛：疑似美軍在台海製造假空情刺激大陸

本文作者王雲飛，中國軍事專家，三策智庫高級研究員。本文原文發表於三策智庫微信公眾號，《香港01》獲授權轉載。

多家媒體報導，8月30日，美海軍1架EP-3E電子偵察機出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡詭異。

但更怪異的是，專門跟蹤美軍艦機在中國近海活動資訊的「南海戰略態勢感知」計畫及其他類似組織、機構，既沒有發現這架飛機從日本嘉手納等空軍基地起飛，也沒有發現它降落在某個機場。

且從多方情況來看，這架EP-3E從台灣松山機場起飛有不少不合常理之處，如：松山機場跑道是東西向，而這架飛機一起飛就徑直向東北方向飛行，不符合起飛後必須向東或西飛一段起飛航線的要求；飛機一般是逆風起飛，而這架飛機起飛方向居然與當天民航飛機的起飛方向相反；飛機一升空高度竟然達5000米，顯然不可能；台灣航空愛好者狗仔隊一般在各主要機場的跑道外側專門的咖啡屋內有「狩獵」航空新聞的習慣，到目前為止，未見他們有此類新聞發佈，等等。

台北松山機場停機坪上的台灣軍機。（維基）

在台海附近，至少已經發生過五、六起類似的美軍航跡異常、斷斷續續的事件，「南海戰略態勢感知」計畫將其歸為可能「由於信號誤差導致掌握軌跡偏差」，其實未必。

這讓人想起了1994年10月27日，美軍小鷹號航母起飛多架次EA-6B電子戰飛機，在山東等地上空製造120多架假飛機目標，29日在蘇北上空製造700多個假目標的事件，當時一度造成了解放軍防空系統的紊亂。

近幾個月來，美軍偵察機異常頻繁地抵中國華南沿海、台灣海峽南北兩端進行偵察，由於解放軍應對得當，美軍的偵察收效有限。

美軍小鷹號航母。（維基）

不排除美軍故伎重演，再次使用電子欺騙的方法釋放假目標，以圖達到以下目的：誘導解放軍先進戰機起飛，偵獲殲20等性能資料；誘惑大陸雷達、通信、情報、控制系統開機，偵測資訊網路系統；檢測解放軍空海軍部隊應急反應、戰備等級轉進能力；測試中國政府對美軍飛機降落台灣的外交反應程度，等等。

與南海相比，美軍在台海製造假空情，對大陸更有刺激性、迷惑性和煽動性，相對容易獲取更多的情報。

對美軍利用高技術手段製造的各種真假空情，解放軍既要做到天網恢恢、疏而不漏，又要做到明辨真偽、不為所惑，難度不小。而解放軍空海軍並未隨美起舞，沒有每次都起飛戰機跟蹤監視，說明已經具備了對美軍釋放假目標的識別判斷能力。

今天的解放軍與20多年前相比已經不可同日而語，美軍故技可以重演，但陰謀難以得逞。