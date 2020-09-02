內蒙古加強漢語授課惹議　旗紀監委禁公職人員傳播違背政策言論

內蒙古自治區官方近日推新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用國家通用語言教材，但在當地引發部分民眾抗議。 事件引起爭議後，阿魯科爾沁旗和東烏珠穆沁旗的紀委監委分別發表公開信，要求全旗中共黨員和公職人員不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論，並稱要嚴肅處理妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的人。

內蒙古新的雙語教學政策計劃從小學一年級開始加大國家通用語言教學力度。（網上圖片）

內蒙古自治區教育廳8月底發布了《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，要求自秋季起，當地以蒙語授課的小學一年級開始使用國家通用語言教材。在今後兩年逐步開始小學一年級的政治課、歷史課也改用漢語授課。

許多蒙古族老師和學生家長紛紛在社交媒體上表達不滿，蒙古語言和文化方面的學者也發表看法，指出新政策的問題。有學者擔心此舉削弱蒙古語母語教育，並指有違憲法對少數民族語言文字平等的保障。

網傳影片顯示，近日在內蒙古通遼扎魯特旗，有學生家長為表達抗議，拒絕帶子女到蒙語學校報到，有家長聽說學校將用漢語教學的消息後想把孩子接回家，但學校卻不放人。消息稱，在呼和浩特的內蒙古師大附屬中學，許多新生開學後都沒有去報到，有家長在學校門口抗議，但遭到警方干涉。

公開信：深挖細查網絡輿情背後的違紀違法問題

赤峰市下轄的阿魯科爾沁旗紀委監委及組織部周三（2日）發表「致全旗各級黨組織、廣大黨員和公職人員的一封公開信」稱，國家通用語言文字教育是中共中央、國務院作出的國家基礎性戰略決策，是民族教育沿著正確方向前進的根本保證。

公開信指，全旗各級中共黨組織積極教育引導黨員、幹部職工、農牧民群眾從政治和大局的高度來認識國家通用語言文字教育工作的重要性和必要性。公開信還要求，中共黨員和公職人員要站穩政治立場，保持政治定力，始終同中共中央保持高度一致，帶頭落實國家通用語言文字教育相關政策，帶頭維護全旗民族教育正常秩序，不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論。

此外，公開信提出，黨員和公職人員要把推進民族語言授課學校使用國家統編教材工作作為當前唯一的政治任務，嚴格落實包聯責任制，黨員領導幹部、特別是黨（工）委書記、黨組書記要親自包聯重點嘎查村、重點社區和重點戶，要通過組建「黨員政策宣講隊」、開展「黨員聯繫戶」等方式，組織黨員做好農牧民群眾正面引導和宣傳發動工作，按照教育部門的統一安排，讓學生按時返校上課。

8月8日下午，小朋友在那達慕開幕式上演唱歌曲。（中新社）

公開信稱，紀檢監察機關要緊盯民族語言授課學校國家通用語言文字教育改革工作中存在的認識有偏差、工作不到位、方法不細緻、作風不紮實等突出問題，還要持續加大對黨員幹部和公職人員不遵守政治紀律、政治規矩，擔當不夠、消極應付，參與造謠、傳謠等違規違紀違法問題處置力度，特別是要加大「兩面人」的甄別和查處力度，堅持深挖細查網絡輿情背後的違紀違法問題，對造謠、傳謠，特別是妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的要依據有關黨紀國法嚴肅處理。

錫林郭勒盟下轄的東烏珠穆沁旗紀委監委，早前也發表了一封相似的公開信，信中同樣對黨員和公職人員提到上述要求。東烏珠穆沁旗的公開信還要求，子女就讀於民族學校的公職人員要帶頭送子女到校，全面落實國家通用語言文字工作相關政策要求；要對抵制推行國家統編教材政策落實、放任事態發展的，依紀依法嚴肅處理，對參與炒作煽動、不忠誠不老實、陽奉陰違、口是心非的「兩面人」，堅決清除出黨員幹部隊伍。

內蒙古現有約2500萬人口，蒙古族人口佔近兩成，漢族、回族等其他民族人口約佔8成。《國家通用語言文字法》及《內蒙古自治區語言文字工作條例》規定，自治區各民族有使用和發展自己語言文字的自由，蒙古語言文字是內蒙古自治區通用語言文字，自治區各級國家機關行使職權時如果蒙漢並用，可以蒙語為主；政府公文需使用蒙、漢兩種文字；社會市面文字應當蒙漢並用。

（綜合報道）