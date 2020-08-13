內蒙古為「退耕還林」鏟毀逾兩萬畝農田　損毀數百萬斤小麥油菜

內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗被指為趕及限時內完成「退耕還林還草」指標，自7月以來鏟毀超過兩萬畝即將成熟的小麥、油菜，據估算損毀數量多達數百萬斤。 事件曝光後，內蒙古及呼倫貝爾市兩級政府立即表明將會徹查，督察組趕抵陳巴爾虎旗，相關人員正接受調查。

大片小麥田及油菜田被鏟出一道道溝壑，黑綠相間。（新華網）

內地媒體報道指，呼倫貝爾市在去年底成為內蒙古「退耕還林還草」的3個試點地區之一，指標是20萬畝，其中陳巴爾虎旗分得指標超過5萬畝；另外兩個試點地區在今年6月已經完成全年主要任務，唯獨呼倫貝爾僅完成一小部分，因此在內蒙古相關部門的督查中受到批評。

報道引述知情人士指，陳巴爾虎旗自此加緊進行「退耕還林還草」工作。一名受訪的幹部更稱，上級要求8月31日前完成「退耕」，故要爭取時間完成任務，「除非退耕還林試點工作不幹，否則不容商量」。但報道指，實際上陳巴爾虎旗林業和草原局前期在落實政策時進度緩慢，沒有及時出台明確補償方案，徒下禁令，結果未能控制春耕，錯過「退耕」的關鍵時機，以致後期要草率「退耕」，鏟毀兩萬多畝即將成熟的小麥和油菜。

有種植戶稱，「退耕」原本是有補償，但春耕時期政府並未明確補償方案。雖然是有下發禁令，但因不知如何補償，故為今年不減收就先行種植，結果種植的農作物被剷毀。

已被鏟毀的小麥田。（新華網）

陳巴爾虎旗林業和草原局聲稱，種植戶是在未簽訂合同情況下強行種植，林場工作人員曾經到場制止，但離開後種植戶依然繼續播種。

事件引起關注後，內蒙古及呼倫貝爾市兩級政府隨即宣布徹查事件，並於周四（13日）通報調查結果。據介紹，陳巴爾虎旗的「退耕還林還草」任務為5.35萬畝。旗林草局在3月下旬下發通知，要求試點區域停止種植，此後又多次通過文件、短訊、微信告知種植戶不得在試點區域播種。

但在4月26日，種植戶未經林場同意，以及未簽訂種植合同的情況下，擅自在試點區域進行播種作業。林場工作人員第一時間趕赴現場並制止，但種植戶在工作人員離開後繼續種植。經當地公安局、檢察院等相關部門研究，決定對種植戶處以行政處罰。最後就在6月中旬，林場與種植戶簽訂退耕協議，並由旗林草局陸續在2.1萬畝試點區域內的麥田及油菜田開溝種植樹苗。

呼倫貝爾市委相關負責人表示，現已責成當地加快對農作物有序收割、清運、倉儲工作，同時採取「邊收割邊造林」措施，加快「還林還草」工作。

值得一提是，國家主席習近平近日作出重要指示，要求堅決制止餐飲浪費行為，並稱儘管中國糧食生產連年豐收，但對糧食安全始終要有危機意識，今次全球新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。

（綜合報道）