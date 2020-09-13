【新冠疫苗】國家藥監局專家：中國沒有發現類似牛津疫苗的問題

英國牛津大學與英國藥業巨頭阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠病毒疫苗進入第三階段臨床實驗，英國一名志願者疑似出現嚴重不良反應，公司即時叫停一切臨床測試。 該臨床試驗目前已恢復進行。阿斯利康9月12日公布，英國藥品與保健品管理局（MHRA）12日確認，有關方面恢復試驗是安全的。 國家藥品監督管理局藥品審評中心生物製品臨床部主審審評員李英麗12日表示，藥審中心要求新冠疫苗研發企業每日安全性上報，目前中國的在研疫苗沒有發現像牛津疫苗類似的問題。

圖輯｜三款國產新冠滅活疫苗亮相服貿會（點圖放大）：

9月12日，以「疫苗創新與公眾健康」為主題的第一屆大灣區疫苗峰會在深圳舉辦。能否儘快研發出新冠疫苗成為外界最為關注的焦點。新冠疫苗的研發會否出現ADE更是備受關注。

抗體依賴增強(ADE)主要是指機體中存在的一種效應，該效應由病原體感染引起。ADE 表現為在低濃度免疫血清中病毒的複製不會被抑制反而會被促進，意味著一部分人在接種了疫苗之後，其自身的免疫反應會導致疾病的加重。

李英麗表示，目前國內在研發的疫苗還沒發現有ADE的事情，「如果發生，就叫停了」。

李英麗還提到，在後期確認性臨床試驗階段，還要考慮免疫持久性和保護持久性的設計，「我們希望拿到一年持久性的數據」。李英麗稱，目前還無法確定在研疫苗的免疫持久性，但站在藥審部門的角度，希望在研的新冠疫苗的免疫持久性能達到一年。

中國科學院院士、中國疾控中心主任高福在主題發言中也提及牛津疫苗暫停臨床試驗一事，他強調這僅僅個案。「人類此前還沒有研發過新冠病毒疫苗，目前還沒有任何證據表明新冠病毒能引起ADE。任何一個科學裡的第一，都存在這種或那種的可能。」讀博士時就研究ADE的高福表示，疫苗是給健康人用的，要謹慎樂觀，這是風險和收益的平衡問題。他對相關問題持審慎樂觀的態度。

圖輯｜中國3款新冠疫苗包裝顯示的資訊（點圖放大）：

據早前報道，阿斯利康和牛津大學研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗進入第三階段臨床實驗。醫療新聞網站Stat News在9月8日報道，英國一名志願者疑似出現嚴重不良反應，公司即時叫停一切臨床測試。

《紐約時報》8日引述消息人士指，疑似出現嚴重不良反應的人士在英國參與疫苗測試，他參加的是第二至第三階段測試。消息人士亦透露，一名在英國參加測試的志願者確診橫貫性脊髓炎。這是一種會影響脊髓的炎症反應綜合症，通常由病毒感染引起。但未知涉事志願者是何時確診，也未知他患病是否直接與疫苗有關。

該款疫苗一度被視為領先其他新冠疫苗研發的試驗產品之一，卻因為上述問題不得不暫停。而這並非它第一次暫停實驗。2020年7月，測試一度因為一名志願人士患上多發性硬化症（Multiple sclerosis）而暫停，但這與疫苗無關。

（綜合報道）