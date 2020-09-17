阿里發布首台雲電腦「無影」：推廣後可為社會節約50%計算資源

阿里巴巴於9月17日及18日舉行年度開發者大會「雲棲大會2020」。阿里智能雲總裁張建鋒17日發布了阿里雲第一台計算機「無影」，用戶只要將一張名片夾大小的C-Key連接到電視機、屏幕等顯示器上，便可接入雲電腦服務，使用阿里雲海量的雲計算資源。

+ 5 + 5 + 5

張劍鋒介紹，無影是一台長在雲端上的「超級電腦」，在本地沒有主機，也看不見電腦CPU和硬碟的影子，硬件設備都集中在雲端的數據中心。用戶通過一張名片夾大小的C-Key，便可隨時隨地登錄指紋ID，接入雲電腦服務。

張劍鋒指，「無影」擁有無限的算力，可以完成動畫渲染、製圖設計、軟件研發等對計算性能要求非常高的工作場景。「無影」大規模推廣使用後，可以為全社會節約50%的計算資源，避免算力的浪費。

阿里巴巴方面介紹，「無影」能夠將一幀高清動畫的呈像時間從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。雲計算機的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可降低。

阿里巴巴表示，用戶可購買並使用Linux和Windows在內的眾多授權辦公軟件。所有用戶數據將儲存在雲端，受數據中心級別的安全措施所保障，雲計算機將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

（綜合報道）