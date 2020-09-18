出席金磚國家安全事務會議　楊潔篪指要鞏固合作捍衛共同利益

中央外事辦主任楊潔篪在北京出席第十次金磚國家安全事務高級代表視像會議並發言，他指面對新型冠狀病毒肺炎疫情挑戰，金磚國家展現團結協作、共渡難關的堅定決心，要鞏固金磚合作經濟、政治和人文「三輪驅動」，進一步深化戰略互信和團結合作，並加強與其他新興市場和發展中國家對話合作，為維護世界和平發展作出更大貢獻。

楊潔篪表示，單邊主義、保護主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際關係和國際安全秩序，各國要以聯合國成立75周年為契機，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，共同發出堅持多邊主義強有力的金磚聲音。同時，各國要就重大國際問題加強協調，反對冷戰思維和意識形態對抗，捍衛金磚國家共同利益和發展中國家正當權益。最後，各國要致力於以平等求安全、以發展促安全、以合作謀安全，共同推動熱點問題政治解決，就應對非傳統安全問題加強全球合作。

官媒《新華社》的報道指，與會各國代表就國際和地區熱點問題、生物安全、反恐和網絡安全等深入交換意見，一致同意加強溝通協調合作，共同維護國際法、國際規則和多邊主義。各國均表示要繼續支持世界衛生組織發揮領導作用，加強金磚國家生物安全治理和疫苗研發合作，並一致同意繼續共同努力推動金磚國家領導人會晤取得豐碩成果。

（新華社）