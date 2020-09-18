解放軍空降兵演練登島巷戰　東部戰區8字釋強硬信號

台海局勢緊張，解放軍空降兵於近日演練登島巷戰，對抗台軍裝甲車模擬目標。此外，解放軍東部戰區表態稱，「丟掉幻想，準備戰鬥」，釋放強硬信號。

9月17日，央視視頻畫面顯示，在解放軍空降兵某部舉行的合成營集群傘降對抗演習中，出現了一個特殊的模擬目標。從外形和塗裝上看，該車與台軍裝備的M113/CM21裝甲車非常相似。解放軍官兵還進行了登島作戰的多項演練。

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當前，台海局勢複雜多變，輿論中一直存在「武統台灣」的聲音。而自2020年8月以來，解放軍在大陸周邊海域進行多場規模不等的軍事演習，用意受矚。

9月18日，中國國防部發言人任國強再宣布解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。他強調，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動；美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚；解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國國防部18日表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。（資料圖片）

隨後，解放軍東部戰區官微援引東部戰區發言人張春暉空軍大校的話表示，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力。戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施『台獨』分裂活動。」

在評論區，東部戰區則表態，「丟掉幻想，準備戰鬥」。而在此前，解放軍東部戰區旗下媒體「人民前線」4月13日至15日連續三天發文強調做好戰備時，就曾以「丟掉幻想，準備打仗」作為題目。

另有分析指，此次軍演釋放強烈信號，即解放軍不再諱言，軍演威懾的就是美台勾連。官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄準。

他表示，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，「台獨」的一切就將灰飛煙滅。