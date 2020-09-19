解放軍兩天37架軍機逼近台灣　大陸官媒網民「武統」聲浪高漲

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區昨日（18日）起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍昨日先是出動18架軍機從四個方向逼近台灣，今日（19日）又派出19架軍機進入台灣西南及西北空域，台海緊張局勢不斷升溫。 解放軍近期密集演練，從官方東部戰區在微博留言稱「丟掉幻想，準備戰鬥」，到官媒《環球時報》胡錫進及大陸軍事專家先後點評稱是「攻台預演」、「痛揍『某美國走狗』，殺雞儆猴」、「隨時把演習轉化為軍事行動」，再到大陸網民在留言區中呼喊「重拳出擊，猛打台獨」等語句，都可以看到大陸一方在不斷釋出「武統」台灣的訊號。

根據台灣軍方發布的消息，解放軍昨日共派出2架轟6轟炸機、8架殲16戰鬥機、4架殲11戰鬥機，以及4架殲10戰鬥機，共計多達18架軍機，出現在台灣西南、西部、北部及西北空域。今日，解放軍又派出12架殲16機、2架殲10機、2架殲11機、2架轟6機和1架運8反潛機，共計19架軍機，台軍方指其「逾越海峽中線」並進入台灣西南及西北空域。

對於解放軍兩日內共出動37架軍機的行為，台空軍這兩天均表示，已派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。台媒則稱這次可以看作九六台海危機後，大陸在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

台軍公布近距離拍攝到的解放軍轟6轟炸機的照片。（台灣國防部）

台軍公布近距離拍攝到的解放軍運8反潛機的照片。（台灣國防部）

關於這次演練，大陸國防部新聞發言人任國強早前表示，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

此外，解放軍東部戰區的官方微博援引該戰區發言人張春暉的話表示，「戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施『台獨』分裂活動。」在留言區，東部戰區還表態稱，「丟掉幻想，準備戰鬥」。

《環球時報》總編輯胡錫進昨日亦稱，此次演習就是攻台的實操性預演。他今日再次評論稱，這兩天解放軍戰機的大規模行動可以看成大陸方面戰略性反擊的轉折。「大陸軍機如此大規模逼近台灣島，與它們飛到台灣本島上空只剩一步之遙，如果美台繼續升級官方勾連，我們相信解放軍將有充分的意志試射巡航導彈飛越台灣島，派戰機飛臨台灣本島上空宣示主權。」

此外，胡錫進還分享了他對中國的國家戰略思考，指中國要盡量避免與美國直接交戰，但可以先對某個屢屢幫著美國挑釁中國且踩了底線的「美國走狗」痛揍一頓，殺雞儆猴。外界普遍認為他所說的「美國走狗」是指台灣。

大陸軍事專家宋忠平指出，解放軍此次演習的密集度極高，而且都是實戰性、針對性的演習，推測這是在為加強軍事鬥爭做準備，「可以隨時把演習轉化為軍事行動以解決台灣問題。」大陸空軍專家傅前哨則表示，克拉奇訪台屬於嚴重踩踏「中國對台灣擁有主權」紅線的事件，恐怕大陸會把軍演甚至訓練常態化。

大陸網民要求「武統」台灣的情緒也日益高漲。解放軍東部戰區微信公眾號和微博發布台灣海峽軍演訊息下方的留言區，清一色都是「請盡快梧桐（武統）」、「丟掉幻想、準備打仗」、「重拳出擊、猛打台獨」等呼聲。

（綜合報道）