胡錫進：美台勾連必須停止　否則大陸軍事行動必會升級直至攤牌

解放軍18及19兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（21日）表示，解放軍近日行動清楚表明，大陸不再容忍美國派出副國務卿克拉奇（Keith Krach）訪台等「切香腸的方式」，與台方提升勾連。他認為勾連必須停下來，否則大陸軍事行動必會大幅升級，直至攤牌。

解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。（資料圖片）

胡錫在9月21日的微博表示，大陸全社會已對台北當局失去耐心，普遍認為需要給台灣的「台獨」勢力根本教訓，如果對方敢開第一槍攻擊解放軍戰機，解放軍便可對台灣軍事力量開展毀滅打擊，把解決台灣問題推向新階段。

胡錫進提到，近日演練說明解放軍已有能力在極短時間內動員組織針對台灣的軍事行動，形容說是演習，但更像實戰。

胡錫進又指，大陸社會熱愛和平，但亦必須有強大的軍事能力，和在必要時堅決使用這些能力的決心，並警吿蔡英文當局要懸崖勒馬，否則會跌入深淵，粉身碎骨。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）早前在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。

據台灣《中視新聞》19日獨家報道稱，台軍2架IDF戰機在升空驅離解放軍軍機時，反遭解放軍6架殲16戰機包夾。對此消息，台空軍司令部20日發新聞稿回應稱，這類傳聞和討論均屬臆測性質，與事實不符，還聲稱對解放軍戰機活動都有「嚴密的監控和應對」。

另據台媒報道，9月20日上午解放軍也進入該空域，但沒有前兩日頻繁，台灣的空軍照例廣播驅離；美軍EP-3、E-8C戰機同日也先後在該區巡察。

蔡英文20日指出，大陸近來的軍事活動，不僅是兩岸、更是區域安全問題，會令整個區域更警覺、了解大陸的威脅。她呼籲北京須自我剋制，不要挑釁。

台軍方指出，為彰顯台方愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，但已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，在對方有明顯的敵對行為下，才能開火。台軍方官員稱，敵情威脅增加後，已要求飛行員不挑釁、不擦槍走火，但若受攻擊「一定反擊」。

台軍戰備規定現重大轉變：開火「第一擊」改稱「行使自衛反擊權」。（資料圖片）

針對解放軍近日在台海的動作，大陸國防部新聞發言人任國強在18日的記者會上表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

任國強說，近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。

他強調，解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。