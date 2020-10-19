美媒稱在華美國公民或遭任意扣留　中國外交部：顛倒黑白

近日，美國《華爾街日報》報道指，中國政府多次警吿美國，如果美方起訴在美的中國軍方學者，中國可能會拘押在中國的美國公民。對此，中國外交部發言人趙立堅19日（周一）進行了駁斥。

美國在2020年以來接連起訴中國軍方學者，引起輿論關注。（Reuters）

在中國外交部例行記者會上，趙立堅就上述事件回應稱，美方聲稱所謂外國公民在華遭受「任意扣留」，完全是倒打一耙，顛倒黑白。

趙立堅說，一段時間以來，美方出於強烈意識形態偏見和冷戰思維，以及遏制打壓中國的險惡目的，肆意地監控、滋擾、盤查 、逮捕在美中國留學人員，動輒無端扣押中國公民的電子設備，甚至進行有罪推定，公然羅織所謂「從事間諜活動」等荒謬罪名。美方這些惡意做法，嚴重損害在美中國公民的正當合法權益，也嚴重干擾破壞中美之間正常的人文交流。

趙立堅表示，美方所作所為已經演化為赤裸裸的政治迫害，這不僅違背道義，也自毀美國的形象。這是「新麥卡錫主義」，歷史上臭名昭著的麥卡錫主義正在死灰復燃，借屍還魂。在此背景下，美方發佈上述提醒，很明顯是做賊心虛，試圖為美方任意損害在美中國公民的正當合法權益尋找藉口。

美國《華爾街日報》10月17日援引匿名知情人士報道稱，中國官員通過多種渠道警吿華盛頓，可能會因美國司法部對中國軍方學者的起訴而拘禁在華美國人。

報道稱，中方所傳遞的信息很直接，就是要美國放棄在美國法院對中國學者的起訴，否則在華美國人可能會發現自己觸犯了中國法律。

2020年夏季，美國開始逮捕一些在美國大學進行研究的中國訪問學者，罪名是向美國移民當局隱瞞作為中國解放軍現役軍人身份。

美國國務院曾在9月發佈的旅行警吿中建議美國人避免前往中國旅行，其所列舉原因中有一條警吿說，中國政府會逮捕外國公民，將其用作與外國政府談判的籌碼。

關於在華美國人的相關問題，中國外交部發言人汪文斌早在9月15日就表示，中國一貫依法保護在華外國人的安全與合法權益，中國是世界上最安全的國家之一，當然，在華外國人也有義務遵守中國法律。美方在制定旅行警吿時，應當充分尊重事實，不應該進行無端政治操弄。