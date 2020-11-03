【螞蟻上市】官媒：螞蟻暫緩上市彰顯保護投資者利益堅定決心

今天（3日）晚間，螞蟻集團被上交所暫緩上市，一石激起千層浪。國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》稍後對此發表評論稱，此舉彰顯保護投資者利益堅定決心，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

評論說，近期，有關方面經過進一步了解，發現了相關問題，本著發現問題，解決問題，一切從維護金融消費者權益、保護廣大投資者利益的角度出發，監管層決定讓螞蟻集團暫緩上市。

評論稱，監管部門秉持資本市場「公開公平公正」原則，發現問題、正視問題，就要堅決糾正問題、解決問題。評論指，螞蟻集團已完成上市定價，可謂是全民關注，參與初步詢價的投資者眾多，涉及數以百萬計的股民的切身利益，暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

官媒表示，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。（資料圖片）

評論說，維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責，暫緩螞蟻集團上市，是依據注冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展，相關企業應該在依法經營、防範風險、社會責任等各方面都作出表率。

評論強調，只有投資者的合法權益得到更好保護，優質上市公司才能在資本市場上獲得更多資源支持，中國資本市場才能持續健康發展。

評論最後表示，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，注冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。